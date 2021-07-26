HÜDA PAR’dan Tunus açıklaması

Yeniakit Ankara

Tunus'ta gerçekleşen darbe girişimine Türkiye'den peş peşe tepkiler yükselirken, HÜDA PAR’dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Sözcüsü Şehzade Demir, yaptığı açıklamada, “Tunus halkının iradesine yapılan bu darbeyi kınıyoruz. Tunus’u istikrarsızlığa sürükleyecek, mevcut sorunların çözümünü daha da geciktirecek olan bu darbe, halkın iradesini gasp etmektir. Darbeciler tarafından binaları hedef alınan ve darbeye maruz kalan Nahda Hareketi de bu karardan sonra halkı barışçıl mücadeleye çağırarak darbeye karşı duracaklarını ilan etmiş durumdadır. Diktatörlüğün sona erdiği Arap Baharı sürecinden sonra siyasi dönüşümü ve nispeten istikrarı sağlamış tek ülke olan Tunus’ta kazanımların korunması için mücadele edilmelidir. Öte taraftan talepler dikkate alınarak erken seçime gidilmesi, yeni kurulacak hükümette seçilmiş yönetime karşı darbe yapan cumhurbaşkanının yetkilerinin kısıtlanması sağlanmalıdır” dedi.