HÜDA PAR'dan Şeyh Said Hazretlerine hakaret eden Altaylı'ya sert tepki!

HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı Şeyh Said'e hakaret eden Fatih Altaylı'ya sert tepki gösterdi.

HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Şeyh Said'i hedef alan Altaylı'ya tepki göstererek;

''Şeref ve haysiyet hakkında en ufak bir fikri dahi olmayan haddini bilmez bir takım zevat, Şeyh Said Efendi Hazretlerinin hatırasına dil uzatmaya cüret etmiş.

Şeyh Said Efendi’nin varisleri bize icazet verecek olursa TCK. 130/1'de düzenlenen “Kişinin hatırasına hakaret” kapsamında hukuk önünde

@fatihaltayli

’dan bu hakaretinin hesabını soracağız.'' ifadelerini kullandı.