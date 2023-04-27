HÜDA PAR’dan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

11 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararının ardından hedef tahtasına oturtulmaya çalışılan HÜDA PAR'a bir saldırı da CHP'li Mansur Yavaş'tan gelmişti. HÜDA PAR, Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan sözlü saldırılarının ardından ise Mersin'in Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde AK Parti listelerinden seçimlere giren HÜDA PAR Mersin Milletvekili Adayı Faruk Dinç'in seçim lokaline yönelik kimliği belirsiz kişi veya kişilerce el yapımı, güçlendirilmiş ses bombasıyla saldırı gerçekleştirildi.

Burnunun ucunu göremeyen Yavaş, "Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz…” demişti.

Yavaş'a yapılan suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasını HÜDA PAR Avukatlarından Ömer Salih Yemez okudu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu adına suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yemez, "Ankara halkına hizmet etmesi için seçilen ve bu doğrultuda çalışması gereken sözde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, 19 Nisan 2023 tarihinde Sinop mitinginde sarf etmiş olduğu 'Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz…, hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız' sözleri ile, HÜDA PAR'ı bir terör örgütüyle birlikte anarak ve bir terör örgütü gibi yansıtarak HÜDA PAR'a gönül vermiş on binlerce insanımızı hedef göstererek halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlemiştir." şeklinde belirtti.

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Siyasilerin ağızlarından çıkacak sözlere dikkat etmesi gerektiği vurgulanan açıklamasının devamında Yemez, şunları aktardı:

"Siyasi kimliği olan, temsiliyet yetkisi olan ve kitleleri harekete geçirebilen kişilerin siyasi ahlakı temsil etmesi gerekir ve bu kişilerin iftira hürriyeti yoktur. Bununla birlikte ağızlarından çıkacak her kelimeyi dikkatle seçmeleri gerekmektedir. Nitekim kullanmış oldukları ifadeler başkalarını suç işlemeye teşvik edebilir ve masum insanların hedef gösterilmesine neden olabilir. Nitekim 6-8 Ekim olayları bunun bir yansıması olup hafızalarda canlılığını korumaktadır. 50'den fazla insanın hayatını kaybettiği, yüzlerce yaralının olduğu ve kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ait olan on binlerce taşınır-taşınmaz malların zarar gördüğü olayların fitilini yakan neden, bazı siyasilerin kasıtlı olarak sarf etmiş oldukları sözlerdi."

Doğruhaber’e göre Yemez, "Mansur Yavaş ve benzer üslup takınan siyasiler, siyasi argümanlarını tüketmeleri ve halk nezdinde itibar kaybına uğramış olmaları nedeniyle kasıtlı olarak gündem değiştirme yolunu seçmişlerdir. Ancak seçmiş oldukları bu yol ve kullandıkları dil son derece tehlikelidir. Mansur Yavaş kasıtlı olarak HÜDA PAR'ı ve HÜDA PAR'a gönül vermiş on binlerce vatandaşı hedef göstermiş onları bir terör örgütü mensubu gibi kamuoyuna deklare etmiş, onların anayasal hakkı olan can ve mal güvenliğini tehlikeye atmıştır. Mansur Yavaş ve benzer üslup takınan arkadaşlarını, HÜDA PAR'a karşı sarf etmiş oldukları sözler nedeniyle siyasi ahlakın gereği olarak özür dilemeye davet ediyoruz." ifâdelerini kullandı.