HÜDA PAR'dan ittifak açıklaması!

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Van ziyaretinde 2023 seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Muhalefetin erken seçim çıkışına değinen Yapıcıoğlu, şöyle konuştu: Şu anda Meclis tatilde ve Ekim'e kadar da tatilde olacak. Ekim'den sonra toplanan Meclis erken seçimi tartışmaya başlar, o konuda bir gündem oluşturulursa en erken bahar aylarında bir seçim kararı alınabilir. Çünkü önce Yüksek Seçim Kurulu'nun bu iş için hazırlık yapması lazım. Bütün partilerin de hazırlık yapması için onlara bazı bilgilerin aktarılması lazım. Zaten bahar aylarında yapılırsa zamanında yapılacak olana seçim en fazla 2 veya 3 ay erkene alınmış olacak. 2-3 ay erkene alınan bir seçim de erken seçim olur mu? Doğrusu o konuda da çok emin değilim. Bu nedenle kanaatimce erken seçim tartışması bu saatten sonra artık gündemden çıkmıştır diye düşünüyorum.

Seçin ittifakı konusuna da değinen Zekeriya Yapıcıoğlu, Hüda Par'ın bir ittifak içinde yer almadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

Seçim zamanında da yapılsa, yarın da yapılsa, bir ay sonra da yapılsa biz HÜDA PAR olarak seçime hazırız. Ama an itibariyle HÜDA PAR herhangi bir ittifak içerisinde yer almamaktadır. Herhangi bir ittifaka verilmiş bir sözü de, herhangi bir blok ile varılmış bir anlaşması yoktur.

Bunu net ifadelerle söyleyebilirim. Ama bu şu demek değildir; 'HÜDA PAR hiçbir ittifakta yer almayacaktır.' Hayır ? Bunu söylemiyorum. Biz bir ittifak arayışında değiliz. Ama bir ittifak teklifi gelirse, yer alabiliriz. Bunu daha önce de söyledim. Eğer ilkelerimize uygun milletin, memleketin menfaatine inandığımız bir ittifak teklifi gelirse partimizin yetkili kurullarında bunu değerlendiririz. Kararımızı verdikten sonra bunu kamuoyu ile paylaşırız.