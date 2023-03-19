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Siyaset HÜDA PAR'dan İsmailağa mesajI!
Siyaset

HÜDA PAR'dan İsmailağa mesajI!

HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er, merhum Mahmud Efendi Hazretleri'ni ziyaretinde çektikleri bir fotoğraf karesini paylaşarak, İsmailağa Cemaati'ne bağlılıklarını aktardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 21:23:00 - 2023-03-19 21:51:50
HÜDA PAR'dan İsmailağa mesajI!

 Yeniakit.com.tr 

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, "2023 seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz." açıklamasından sonra, parti terörle yaftalandı.

HDP'nin PKK terör örgütü ile organik bağına tek kelime etmeyen siyasi münafıklar, HÜDA PAR'ı terörle suçlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

HÜDA PAR tartışması gündemdeki yerini korurken, partinin Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Er'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından, merhum Mahmud Efendi Hazretleri'ni Zekeriya Yapıcoğlu ile birlikte ziyaretinde çektikleri fotoğraf karesini yayınlayan Er, mesajına, "İsmailağa Cemaati ve muhibbanı ihvanımızdır. Aramızdaki muhabbet bakidir." notunu ekledi.
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Yorumlar

Bülent

Elhamdülillah!!!! Cenabı Hak muhakkak zaferi Müslümanların izzetiyle taçlandıracak ve bu millet Kürt, Türk hepsiyle islama tekrardan büyük katkı sağlayacaktır inşallah!!!

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