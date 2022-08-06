HÜDA PAR'dan işgalci İsrail'in saldırılarına tepki
İşgalci İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bu katliamda ilişki geliştirip siyonist işgalcileri cesaretlendirenlerin vebali büyüktür." dedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, işgalci İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, "Bu katliamda ilişki geliştirip siyonist işgalcileri cesaretlendirenlerin vebali büyüktür." dedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, işgalci terör rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Yapıcıoğlu, Gazze saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuğunda bulunduğu bazı kişilerin şehit olduğunu, onlarca kişinin de yaralandığını belirterek, "Bu katliamda ilişki geliştirip siyonist işgalcileri cesaretlendirenlerin vebali büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.