HÜDA PAR'dan ırkçı saldırıya tepki: Haddinizi bilin!

Son günlerde, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmak üzere, birçok kişi ve kurumun kışkırtmaları sonucu HÜDA PAR'a yönelik muhtelif saldırılar devam ediyor.

Bu saldırılardan biri de bugün öğle saatlerinde Trabzon'da yaşandı.

Şahin, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da şu ifadeleri kullandı:

HÜDAPAR standına yönelik bu faşizan saldırıyı ve linç girişimini şiddetle kınıyorum. Ey saldırganlar! Sizin kim olduğunuzu ve kaos planlarınızı biliyoruz. Derdinizin vatan, millet, bayrak olmadığını da çok iyi biliyoruz.

Şunu bilin ki; vatan da bizim, bayrak da bizim,ezan da bizim, başörtüsü de bizimdir. Ve herkese bir kez daha hatırlatıyoruz; savaşa girmiyoruz seçime giriyoruz. Haddinizi bilin! Milletimizin ve memleketimizin barış ve huzurunu bozmaktan vazgeçin.

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#HÜDAPAR standına yönelik bu faşizan saldırıyı ve linç girişimini şiddetle kınıyorum. Ey saldırganlar! Sizin kim olduğunuzu ve kaos planlarınızı biliyoruz. Derdinizin vatan, millet, bayrak olmadığını da çok iyi biliyoruz. Şunu bilin ki; vatan da bizim, bayrak da bizim,ezan da…



Mehmet Bozdaş / Doğruhaber