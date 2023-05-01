  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yine pislik kusmuştu... Hasan Can Kaya'ya büyük şok!

Ne altın ne dolar böylesi görülmedi! 3 Soruda tam anlamıyla Karadeniz'deki en büyük doğal gaz keşfi

'Bir daha tahmin yapmam' dedi ve Erdoğan'ın oy oranını açıkladı! Bu rakam daha önce hiç telaffuz edilmedi

Erdoğan açıkladı! MİT'in DEAŞ'e yönelik düzenlediği küresel operasyon dünya basınında: İlk kez fotoğraf geldi

İki yüzlülüğü ile bilinen Babacan kendini Erdoğan ile karıştırdı

CHP'li İBB'den LGBT skandalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde açıklaması

Yine komünistliğini yaptı! İlyas Salman’dan motor yakan çarpıtma

İşte bu yüzden Zillet’in hedefinde! HÜDA PAR’dan kıskandıracak tablo

Maraş depremini bilen Hoogerbeets korkuttu: Emareler 6 Şubat öncesiyle aynı, orada deprem olabilir
Siyaset HÜDA PAR'dan HDP-PKK'nın silahlı saldırısına tepki
Siyaset

HÜDA PAR'dan HDP-PKK'nın silahlı saldırısına tepki

Yeniakit Publisher
2023-05-01 19:59:00 -
HÜDA PAR'dan HDP-PKK'nın silahlı saldırısına tepki

Hüdaparlı yetkililer, Mersin'de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler tarafından HÜDA PAR standına yapılan saldırıyı protesto etti.

Mersin'de Hüdapar üyelerince, partilerinin tanıtım standına yönelik HDP yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırı protesto edildi.

Saldırının gerçekleştirildiği merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Bekirde Yolu üzerindeki parti standının önünde bir araya gelen Hüdapar üyeleri, attıkları sloganlarla saldırıya olan tepkilerini dile getirdiler. Burada bir açıklama yapan Hüdapar'lı milletvekili adayı Faruk Dinç, il gençlik kollarınca açılan tanıtım standına bıçaklı, silahlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda 3 arkadaşlarının darp sonucu yaralandığını belirten Dinç, "Bu saldırının failleri, gece gündüz partimiz hakkında olur olmaz iftiralar atan CHP'dir, HDP'dir, PKK'dır ve onların avaneleridir. Çünkü onların yaptıkları bu kirli algılar sonucu, hedef göstermeleri sonucu çeteleri bu saldırıyı gerçekleştirme cesaretini gösterdiler. Eğer çeteleri, Edirne Cezaevinden Cumhur İttifakı'na 'Taliban İttifakı' derse, çetesi de burada zıplar. Eğer Mansur Yavaş, 'Biz Hüdapar'ın kökünü kazıyacağız' derse, bu sonuçlar doğacaktır. Onlara sormak lazım, Hüdpar'ın kökünü nasıl kazıyacaksınız? Yeni bir Yasin Börü olayı mı yaşatacaksınız?" dedi.

Bu saldırının ilk olmadığını, daha önce de Bursa, Yalova ve Tarsus'ta da benzer saldırılar gerçekleştirildiğini kaydeden Dinç, "Bizler onların yaptığı bu çirkin saldırılara rağmen, söyledikleri bu yalanlara ve iftiralara rağmen sağ duyulu olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde şiddete başvurmadan meşru zeminde siyaset yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hüdapar Akdeniz Koordinatörü Salih Demir ise, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıkları andan itibaren, Millet İttifakı bileşenlerinden CHP ve İYİ Parti ile birlikte HDP ve PKK tarafından Hüdapar'a karşı yoğun bir kara propaganda yürütüldüğünü söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hüdapar aleyhine itibarsızlaştırma, düşmanlaştırma ve imha politikası yürüten bu odakların, çeşitli yol ve yöntemlerle kirli algılar oluşturduğunu savunan Demir, "Yapılan kirli algılara karşı 'savaşa değil seçime gidiyoruz' söylemimizi ısrarla tekrar etmemize rağmen, bir seçim için memleketi ateşe vermekten çekinmeyen CHP, İYİ Parti, HDP ve PKK, gün geçtikçe saldırı dozunu arttırmıştır. Son alarak Mansur Yavaş'ın 'kökünü kazıyacağız' ifadesi ile direk saldırılar başlamıştır. Bu saldırıların talimatı Kandil'den verilmekte, Edirne Cezaevinde kurgusu hazırlanmakta, CHP ve İYİ Parti merkezlerinde hedef noktalar belirlenmekte ve HDP merkezinden saldırılar uygulamaya konulmaktadır" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23