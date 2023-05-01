HÜDA PAR'dan HDP-PKK'nın silahlı saldırısına tepki

Mersin'de Hüdapar üyelerince, partilerinin tanıtım standına yönelik HDP yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırı protesto edildi.

Saldırının gerçekleştirildiği merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Bekirde Yolu üzerindeki parti standının önünde bir araya gelen Hüdapar üyeleri, attıkları sloganlarla saldırıya olan tepkilerini dile getirdiler. Burada bir açıklama yapan Hüdapar'lı milletvekili adayı Faruk Dinç, il gençlik kollarınca açılan tanıtım standına bıçaklı, silahlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda 3 arkadaşlarının darp sonucu yaralandığını belirten Dinç, "Bu saldırının failleri, gece gündüz partimiz hakkında olur olmaz iftiralar atan CHP'dir, HDP'dir, PKK'dır ve onların avaneleridir. Çünkü onların yaptıkları bu kirli algılar sonucu, hedef göstermeleri sonucu çeteleri bu saldırıyı gerçekleştirme cesaretini gösterdiler. Eğer çeteleri, Edirne Cezaevinden Cumhur İttifakı'na 'Taliban İttifakı' derse, çetesi de burada zıplar. Eğer Mansur Yavaş, 'Biz Hüdapar'ın kökünü kazıyacağız' derse, bu sonuçlar doğacaktır. Onlara sormak lazım, Hüdpar'ın kökünü nasıl kazıyacaksınız? Yeni bir Yasin Börü olayı mı yaşatacaksınız?" dedi.

Bu saldırının ilk olmadığını, daha önce de Bursa, Yalova ve Tarsus'ta da benzer saldırılar gerçekleştirildiğini kaydeden Dinç, "Bizler onların yaptığı bu çirkin saldırılara rağmen, söyledikleri bu yalanlara ve iftiralara rağmen sağ duyulu olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde şiddete başvurmadan meşru zeminde siyaset yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hüdapar Akdeniz Koordinatörü Salih Demir ise, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıkları andan itibaren, Millet İttifakı bileşenlerinden CHP ve İYİ Parti ile birlikte HDP ve PKK tarafından Hüdapar'a karşı yoğun bir kara propaganda yürütüldüğünü söyledi.

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Hüdapar aleyhine itibarsızlaştırma, düşmanlaştırma ve imha politikası yürüten bu odakların, çeşitli yol ve yöntemlerle kirli algılar oluşturduğunu savunan Demir, "Yapılan kirli algılara karşı 'savaşa değil seçime gidiyoruz' söylemimizi ısrarla tekrar etmemize rağmen, bir seçim için memleketi ateşe vermekten çekinmeyen CHP, İYİ Parti, HDP ve PKK, gün geçtikçe saldırı dozunu arttırmıştır. Son alarak Mansur Yavaş'ın 'kökünü kazıyacağız' ifadesi ile direk saldırılar başlamıştır. Bu saldırıların talimatı Kandil'den verilmekte, Edirne Cezaevinde kurgusu hazırlanmakta, CHP ve İYİ Parti merkezlerinde hedef noktalar belirlenmekte ve HDP merkezinden saldırılar uygulamaya konulmaktadır" şeklinde konuştu.