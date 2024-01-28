HÜDA PAR'dan Hamas'a 'terörist' diyenlere Kuva-i Milliye cevabı!
HÜDA PAR'dan Hamas'ı "terörist" olmakla itham edenlere cevap geldi.
Yeni Akit'e konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Filistin topraklarında küffara karşı savaşan Hamas'a 'terörist yapı' diyenlere tepki gösterdi.
Dinç, "Kassam Tugayları'nı terörist ilan etmek, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a bu topraklar için mücadele eden Kuva-i Milliye'ye terörist demekle aynı şeydir." dedi.
Faruk Dinç sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu söylemin hiçbir karşılığı yoktur. Bugün Hamas Filistin halkının tek temsilcisidir. Filistin halkı Hamas'ın yanında yer alıyor."