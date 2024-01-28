  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Japonlar ihracat rekorları kıran 100 yıllık Türk şirketini satın almaya karar verdi! Rakam sır gibi saklanıyor

Kadir Has Üniversitesi'nin pişkinliği! Mescide ayakkabı ile basan kadını görevde mi tutacaksınız?

Bakan Yerlikaya'dan Kiliseye saldırı mesajı! 'Adalete teslim etmek görevimiz'

Saadet Partisi İstanbul adayını duyurdu! CHP'nin ittifak ortağı İmamoğlu'nu yerin dibine soktu

Vali Gül kilisede incelemede bulundu! ' Tek bir kişiye saldırı olmuş'

Partide değişmeyen bir şey daha! Yine CHP yine gazeteciye tehdit

Sessiz sedasız yapıyor! Erdoğan bay Kemal'in yeni amacını açıkladı

Kulaklara küpe olsun! Defne Samyeli yatırım tavsiyesi yapıyorsa dikkat!

Tesla'ya üretim yapan ünlü Türk şirketi: Elon Musk'ın otomobil şirketlerinde Türkiye de listede, birçok ülke şokta

Körfezde sıcak gelişme! İran dev yakıt tankerine el koydu
Siyaset HÜDA PAR'dan Hamas'a 'terörist' diyenlere Kuva-i Milliye cevabı!
Siyaset

HÜDA PAR'dan Hamas'a 'terörist' diyenlere Kuva-i Milliye cevabı!

Yeniakit Publisher
2024-01-28 22:56:00 - 2024-01-28 23:02:22

HÜDA PAR'dan Hamas'ı "terörist" olmakla itham edenlere cevap geldi.

Yeni Akit'e konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Filistin topraklarında küffara karşı savaşan Hamas'a 'terörist yapı' diyenlere tepki gösterdi.

Dinç, "Kassam Tugayları'nı terörist ilan etmek, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a bu topraklar için mücadele eden Kuva-i Milliye'ye terörist demekle aynı şeydir." dedi.

Faruk Dinç sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu söylemin hiçbir karşılığı yoktur. Bugün Hamas Filistin halkının tek temsilcisidir. Filistin halkı Hamas'ın yanında yer alıyor."

Mücahid Kassam Tugayları direniyor! Siyonistin tankını böyle imha ettiler
Mücahid Kassam Tugayları direniyor! Siyonistin tankını böyle imha ettiler

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mücahid Kassam Tugayları direniyor! Siyonistin tankını böyle imha ettiler

Kassam Tugaylarından Gazze'de tünel bulan İsrail'e mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
Kassam Tugaylarından Gazze'de tünel bulan İsrail'e mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı

Dünya

Kassam Tugaylarından Gazze'de tünel bulan İsrail'e mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı

Kassam Tugayları küffarı bu ayet-i kerimeyi okuyarak vuruyor!
Kassam Tugayları küffarı bu ayet-i kerimeyi okuyarak vuruyor!

Gündem

Kassam Tugayları küffarı bu ayet-i kerimeyi okuyarak vuruyor!

Kassam Tugayları 3 esirin videosunu yayınladı!
Kassam Tugayları 3 esirin videosunu yayınladı!

Gündem

Kassam Tugayları 3 esirin videosunu yayınladı!

Kassam Tugayları tankları böyle imha etti!
Kassam Tugayları tankları böyle imha etti!

Gündem

Kassam Tugayları tankları böyle imha etti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23