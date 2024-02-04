  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya’dan resmen duyurdular: Ulusal denizaltılara hipersonik yeni füze sistem entegrasyonu! Hep yazılıyordu

Video rezalet, paylaştığı not daha da rezalet! Bu da laikçi seküler mahallenin şımarık kızı

NATO'nun tatbikat öncesi belli ki planı değişti! Elizabeth uçak gemisi ile ilgili kötü haber

Ne diyeceği merak ediliyordu! Mehmet Şimşek’ten merkez bankası açıklaması

Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Meteoroloji uyardı, peş peşe açıklama geldi: hava nasıl olacak? Kar uyarısı: Bu gece, yarın dikkat!

Bahçeli'den önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama

Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış! Yaptırımla boğuşan Rusya yaptı yapacağını

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! "İlk konutları teslim ediyoruz"
Gündem HÜDA PAR'dan Hamas teması! Yapıcıoğlu Haniye ile görüştü
Gündem

HÜDA PAR'dan Hamas teması! Yapıcıoğlu Haniye ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-02-04 20:35:00 -
HÜDA PAR'dan Hamas teması! Yapıcıoğlu Haniye ile görüştü

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi.

HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve buna bağlı olarak her geçen gün kötüye giden insani şartlar ele alındı.

Haniye, Gazze'nin direnmeye devam ettiğini belirterek, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, yaralıların tedavilerinin sağlanması, Gazze için düzenlenen kitlesel destek etkinliklerinin ve küresel çaptaki boykotun devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

Haniye'ye destek mesajı

Haniye'ye desteklerini ifade eden Yapıcıoğlu ise Gazze için ellerinden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Katar'dan ateşkes açıklaması! Hamas ilk onayı verdi
Katar'dan ateşkes açıklaması! Hamas ilk onayı verdi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katar'dan ateşkes açıklaması! Hamas ilk onayı verdi

Hamas'tan yeni ateşkes mesajı! Dünyaya duyurdular
Hamas'tan yeni ateşkes mesajı! Dünyaya duyurdular

Gündem

Hamas'tan yeni ateşkes mesajı! Dünyaya duyurdular

Omurgasızlıkta çığır açtı! Daha dün 'Hamas terör örgütü' demedin mi?
Omurgasızlıkta çığır açtı! Daha dün 'Hamas terör örgütü' demedin mi?

Gündem

Omurgasızlıkta çığır açtı! Daha dün 'Hamas terör örgütü' demedin mi?

Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu
Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu

Dünya

Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu

Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu
Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu

Dünya

Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23