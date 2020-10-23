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Aktüel HÜDA PAR'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
Aktüel

HÜDA PAR'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:38:10 -
HÜDA PAR'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

İSTANBUL (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İstanbul İl Başkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u İslam'a yönelik sözleri nedeniyle protesto etti.

Fatih Camisi avlusunda bir araya gelen partililer ve bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri, "Fransa'nın İslam düşmanlığını lanetliyoruz" yazılı bir pankart açarken, ellerinde Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Fransızca olarak "İslam düşmanlığı özgürlük değildir", "İslam'a düşmanlık insanlığa düşmanlıktır" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ammar Çınar, Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve engellemelerin, fiziki saldırı ve aleni bir düşmanlığa dönüştüğünü söyledi.

Fransa'nın demokrasi ve özgürlükleri ile övündüğünü belirten Çınar, "Fransa, bu düşmanlık ve ötekileştirme furyasının başını çekmektedir. Söz konusu Müslümanlar ve İslam olunca, bütün özgürlükçü ilkeleri helvadan birer puta dönüşen Fransa, kendi vatandaşı Müslümanları haklarından mahrum edebilmektedir. Macron, açıklama ve uygulamalarıyla İslam’a karşı olan kin ve nefretini artık aleni bir savaşa dönüştürmüştür." diye konuştu

Fransa'da Müslümanların cami, dernek, lokal, okul gibi kurumlarının kapatılmasının adli makamların elinden alınarak valilerin kararlarına bırakıldığını belirten Çınar, "23 ay süren OHAL ve ardından çıkarılan ‘Ayrımcılıkla Mücadele Kanunu’ ile 152 kafe, 15 mescit, 12 kültür merkezi ve 4 okul kapatıldı. Onlarca kişi gözaltına alındı ve sınır dışı edildi. Müslümanlar her tarafta ayrımcı şiddet ve tacizlere uğradı." dedi.

Çınar, izzet ve irade sahibi İslam ülkelerinin, Fransa'nın İslam düşmanlığına karşı mutlaka harekete geçmesi ve dünya genelinde Müslümanların hak ve hukukunu koruyacak bir mekanizmanın kurulması gerektiğini ifade etti.


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