HÜDA PAR’dan Erbil saldırısına ilişkin taziye ve sağduyu çağrısı

HÜDA PAR, İran’ın Erbil’e yönelik düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybeden peşmergeler için taziye mesajı yayımlayarak, bölge ülkelerine barış ve istikrarın korunması yönünde çağrıda bulundu.

HÜDA PAR Genel Merkezi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) çatışmalardan uzak durma tutumunun takdir edilmesi gerektiği belirtilirken, ABD üslerinin bölge için bir güvenlik sorunu oluşturduğuna dikkat çekildi. “Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin çatışmaların parçası olmamaya yönelik sergilediği tutum değerli” İran’ın füze saldırılarında yaşanan can kayıplarına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İran’ın, Erbil’e yönelik füze saldırılarında hayatını kaybeden peşmergelere Allah’tan rahmet; ailelerine, Kürdistan halkına ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin savaşın ve çatışmaların parçası olmamaya yönelik sergilediği tutumu değerlidir. Bu tutumun İran başta olmak üzere tüm bölge ülkelerince de takdirle karşılanması gerektiğine inanıyoruz.”

“ABD üsleri güvenlik sorunu oluşturuyor”

ABD’nin bölgedeki askeri varlığının istikrarsızlığa yol açtığı belirtilen açıklamanın devamında, “ABD üslerinin, bulundukları ülkelerin güvenlik ve istikrarına katkı sunmadığı, tam tersine bir güvenlik sorununa neden olduğu açıktır.

Bölge ülkeleri, bölgesel barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunmasına önem vermelidir. İslam ülkeleri kara, hava ve deniz sahalarını siyonist-emperyalist saldırganlara kullandırmamalı, onların zulümlerine ortak olmamalıdır.” denildi. İran›a “savaşın bölgeye yayılma riski var” uyarısı Misilleme saldırılarının çatışmaları tırmandırma ihtimaline karşı İran’a da sağduyu çağrısında bulunulan açıklamada, şu uyarıya yer verildi: “

Öte taraftan İran, yaptığı misillemelerde, bölge ülkelerinin saldırılarla ilgisi bulunmayan sivil veya askeri alanlarını hedef almaktan kaçınmalıdır. Aksi halde bu haksız ve hukuksuz savaşın bölgeye yayılma riski büyüyecektir.”