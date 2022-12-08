Hüda Par'dan çok sert mesaj! "Haysiyet cellatları ile hesaplaşacağız"

Yeniakit.com.tr

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir Youtube canlı yayınında, genç evlilik mağduriyetini değerlendirdi.

Yapıcıoğlu, 18 yaşından küçük gençlerin evlendiği zaman "çocuk" kabul edilmesini eleştirerek, "Kime göre çocuk?" diye sordu.

Yapıcıoğlu'nun sözleri Hiranur Vakfı kurucusunun, kızını 6 yaşında evlendirdiği iddiası ile ilişkilendirildi.

Sözlerinin çarpıtılmasına sert ifadelerle tepki gösteren Zekeriya Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

Dün akşam bir Youtube kanalında canlı yayında soyut olarak evlilik yaşı ile ilgili kurduğum cümleler bağlamından koparılarak son günlerde tartışılan 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı savunmuşuz gibi çarpıtılmaktadır. Haysiyet cellatları ile hukuk önünde hesaplaşacağız.