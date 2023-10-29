HÜDA PAR'dan çok sert İsrail mesajı! 'Bugün iktidar olsaydık...'
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Cevher, sosyal medya hesabından sert bir mesaj paylaştı.
Türk Askeri deniz filosunun fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan HÜDA PAR'lı Cevher, paylaşımına şu mesajı ekledi:
"HÜDA PAR bugün iktidarda olsaydı, bu filo Gazze şeridine demirlemiş, terörist İsrail'in üslerini, şehirlerini 'Tövbe!' deyinceye kadar terbiye etmiş idi."
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