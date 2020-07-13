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HÜDA PAR'dan Ayasofya açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Danıştay'ın Ayasofya kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerinde bir karar ve sevindirici olmuştur" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:16:00 -
HÜDA PAR'dan Ayasofya açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Danıştay’ın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğine ilişkin yaptığı açıklamada, kararın yerinde ve sevindirici olduğunu söyledi.

86 yıldır ibadete kapatılarak müze olarak kullanılan Ayasofya’nın gerçek kimliği olan camiye çevrileceği kararının ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, “Danıştayı’ın aldığı kararla tekrar asli fonksiyonuna kavuşturulması yerinde bir karar ve sevindirici olmuştur.” dedi.

Sağlam, “Tüm mescidler Kâbe-i Muazzama’nın birer şubesidir. 86 yıl sonra Ayasofya Camii’nin Danıştay’ın aldığı kararla tekrar asli fonksiyonuna kavuşturulması yerinde bir karar ve sevindirici olmuştur. Her mescitte olduğu gibi, orada da namazlarımız kaim olsun inşaAllah. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ne kadar geç!!!?????

İran artığı!!!ancak laf buldu demek!on kez salıp çıkmış, hesaplamış , en sonunda bunu demeyi uygun bulmuş! Takiyeciler
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