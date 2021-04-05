HÜDA-PAR'DAN amirallere sert tepki: Darbecilere zamanında ibret verici bir hesap sorulmuş olsaydı bugün bu olmazdı!

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HÜDA-PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, 104 amiralin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye sert ifadelerle tepki gösterdi. Başkan Sağlam, "Şimdiye kadar Türkiye’de yapılan darbe ve darbe girişimlerinden ibret olacak şekilde hesap sorulmuş olsaydı, darbecilik kültürü bir gelenek haline gelmeyecekti." dedi.

'Muhtıracılık alışkanlığının sonucu'

"2021’in Türkiye’sinde amiral veya generallerin emekli olanlarının dahi hala siyaseti dizayn etmeye kalkışabilmeleri ibret alınacak bir durumdur." diyen Başkan Sağlam, "Yasama, yürütme ve yargı mensuplarının neyi eksik ya da yanlış yaptıkları üzerinde ciddiyetle düşünmeleri ve bunu bir an evvel düzeltmeleri gerekir. Yayınlanan 104 imzalı bildirinin siyaseti dizayn etmeye matuf bir 'muhtıracılık' alışkanlığının sonucu olduğu aşikardır." ifadelerini kullandı.

'Siyasete ayar verme girişimleri kabul edilemez'

104 amirali destekleyen güçlerin de ortaya çıkarılması gerektiğini belirten İshak Sağlam, "Siyasete, siyaset kurumunun meşru yolları ve sandıklar dışındaki yöntemlerle, darbe imalı gece yarısı bildirileri ile ayar verme girişimleri asla kabul edilemez. Ancak suçlunun sadece emekli amiraller olmadığı bilinmelidir. 104 Emekli Amiralin rastlantı sonucu bir araya gelip bu metni hazırladıkları söylenemeyeceğine göre bu işin arkasındaki muharrik gücün de mutlaka tespit edilmesi gerekir." dedi.

'İbret alınacak bir hesap sorulmalıdır'

Başkan İshak Sağlam sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdiye kadar Türkiye’de yapılan darbe ve darbe girişimlerinden ibret olacak şekilde hesap sorulmuş olsaydı, darbecilik kültürü bir gelenek haline gelmeyecekti. Halkın hayatına ve huzuruna kast eden darbecilerin apoletleri zamanında sökülmeli ve verilen hükümler icra edilmeliydi. Başta mevcut cunta anayasasının değiştirilmesi olmak üzere gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır. Zira bundan önceki darbecilerde olduğu gibi son bildiriyi yayınlayan zevat da gücünü ve yetkisini mevcut cunta anayasasından aldığına işaret etmektedir. Yayınlanan bildiriye imza atanlar hakkında yasal işlemler hemen yapılmalı ve kamu vicdanını rahatlatacak bir yargı süreci işletilmelidir."