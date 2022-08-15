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Aktüel HÜDA PAR’dan "adli tatil" önerisi
Aktüel

HÜDA PAR’dan "adli tatil" önerisi

İstatistiklere göre, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarının %60’ı uzun yargılama şikâyeti ile yapılan başvurular hakkında olurken, HÜDAPAR Genel İdare Kurulu Üyesi ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, "Adli tatil uygulamasına son verilmeli" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 16:48:00 -
HÜDA PAR’dan "adli tatil" önerisi

 yeniakit  Ankara 

İstatistiklere göre Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarının %60’ı uzun yargılama şikâyeti ile yapılan başvurular hakkında verilmektedir. HÜDAPAR Genel İdare Kurulu Üyesi ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, "Adli tatil uygulamasına son verilmeli" çağrısında bulundu.

"Haklara zamanında ulaşılamıyor"

İnsanların hakkına zamanında ulaşamamaktan şikâyetçi olduğunu belirten Emiroğlu; "Bu şikâyetinde de haklıdır. Darbe girişiminin ardından hâkim ve savcıların neredeyse üçte biri görevden ihraç edilmiş ve yerlerine yenileri getirilmiştir. Bu süreçte hâkim ve savcı adayları yeterli bir eğitimden geçmeden, stajlarını dahi doğru dürüst tamamlamadan kürsülere oturtulmuştur. Yanlış kararlara ve haksız uygulamalara yönelik eleştirilere rağmen yargıdaki bu zafiyetin zamanla aşılacağı ümit edilmiş ancak bu ümit, gelinen aşamada boşa çıkmıştır. Bununla beraber yargılamalar uzadıkça uzamış ve uzun yargılama şikâyetiyle yapılan başvurularda patlama yaşanmıştır. Yoğun başvurular sebebiyle Anayasa Mahkemesi adeta tıkanma noktasına gelmiş ve başvuruları incelemeyi dört ay süreyle erteleme kararı almıştır." dedi.

HÜDAPAR Genel İdare Kurulu Üyesi ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Yargılamaları hızlandırmak için ciddi bir adım atılmadığı için sorunlar da çığ gibi büyümüştür. Adliyelerde davaların ağır aksak ilerlemesi yetmezmiş gibi üzerine adli tatil, yaz aylarında kullanılan izinler ve müstemir yetki süreçleri de eklenince yılın neredeyse dörtte biri boş geçirilmekte ve zaman israf edilmektedir. Türkiye’de adalet sisteminin üzerindeki atalete artık bir son verilmelidir. Hâkim, savcı ve personel sayısı artırılmalı, bu yapılırken de referansa değil liyakate bakılmalıdır. Avrupa’nın bile neredeyse hiçbir ülkesinde olmayan adli tatil uygulaması ise kaldırılmalıdır."

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Yorumlar

ali

Doğru söylüyor.Adalet tatile giremez. Tıpkı sağlık gibi.

adil

bravo hüdapar'a ...diğer ülkelerde yok böyle tatil, uzun yargılamaların olduğu yerde 45 gün elini eteğini çekmek trajikomik!  
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