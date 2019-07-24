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HÜDA PAR’da bayrak değişimi

HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı olarak yaklaşık 5 yıldır görev yapan Mehmet Nakşi Erat, görevini İl Başkanlığına atanan Faruk Göçer’e devretti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:22
HÜDA PAR’da bayrak değişimi

HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı olarak yaklaşık 5 yıldır görev yapan Mehmet Nakşi Erat, görevini İl Başkanlığına atanan Faruk Göçer’e devretti.


HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanlığı binasında gerçekleşen devir teslim törenine Mehmet Nakşi Erat görevini, Faruk Göçer’e devretti. Törenin ardından Faruk Göçer, HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanı oldu. Devir teslim töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Erat, görevi boyunca HÜDA PAR’ın adalet güneşini Gaziantep’in her köşesine yansıtmak için gayret gösterdiklerini söyledi. 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı’nı kutlayan Erat, Doğru, kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda her koşulda sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına hakıkıyla görevlerini yerine getiren medya çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.


HÜDA PAR’ın adalet güneşini Gaziantep’in her köşesine yansıtmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Erat, “Özellikle tüm ilçe teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde ve hep beraber bu kutlu davanın adalet güneşini Gaziantep şehrimizin her köşesine yansıtmaya gayret gösterdik. tüm ilçe teşkilatlarımız ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bununla beraber en çok zamanlarından aldığım aileme de bana gösterdikleri saygıdan, iİlgiden ve desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu adalet güneşinin sancağını Faruk Göçer, kardeşime teslim edeceğim. Bizler hep beraber bu sancağı daha ileriye taşımaya çalıştık. İnşallah Faruk Göçer, kardeşim ve teşkilatı da bu sancağı daha iyi bir yere taşırlar. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Daha sonra söz alan HÜDA PAR Gaziantep yeni İl Başkanı Faruk Göçer ise Erat’ın ve teşkilatının görevi boyunca çok değerli hizmetler yaptığını dile getirerek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla, görev yapan bütün basın mensuplarının basın bayramını kutladı. Göçer, “Öncelikle daha önce il başkanımız bu görevi layıkıyla yerine getirip, bugüne kadar mücadele etti. Teşkilatıyla birlikte bu görevi yerine getirip, bugüne kadar bize bu bayrağı getirmiştir. Bu bayrağı bundan sonra ben de teşkilatım olarak daha ileriye götüreceğimize temenni ediyoruz. İnşallah bizde halkımızın hareket edeceğimizi gerekirse köy köy, mahalle mahalle ve sokak sokak teşkilatımızla hep beraber dolaşacağımza, kardeşlerimizin sorun ve sıkıntılarını gidereciğimize özellikle de kentin eğitim, uyuşturucu ve işsizlik konularında kardeşlerimizin çok ciddi sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı ilçe teşkilatlarımızla birlikte hak ve hakkaniyet ölçüsünde halkımızla beraber bu mücadeleyi sürdüreceğimizi temenni ediyoruz. Başkanımızın bize teslim ettiği bu kutlu davanın bayrağını bize teslim ettikten sonra biz de bu davayı en güzel şekilde yerine getirebilmek için mücadele edeceğimizi ve gece-gündüz demeden çalışacağımızı, ben ve teşkilatım adına inşallah bu kutlu yola azimle devam edeceğimizi söylemek isterim.” şeklinde konuştu.


Göçer, çalışmalarından dolayı Erat’a plaket takdim etti. Erat da HÜDA PAR Gaziantep İl Başkanlığı görevine getirilen Göçer’e yeni görevinde başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:22
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