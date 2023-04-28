HÜDA PAR'a terörist diyen Mansur'a bak sen!
HÜDA PAR'ın terörle ilişkili hiçbir eylem ve söylemi bulunmamasına karşın partiyi terörist olmakla suçlayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, teröristbaşı Öcalan'ın heykelini dikmeyi hayal eden HDP'lileri meşrulaştırmaya çalıştı.
CHP'li Mansur Yavaş, TV 100 canlı yayınında HDP'ye ilişkin değerlendirmesi ile gündeme geldi.
Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'ı teröristlikle suçlayan Yavaş, ortada bulunan sayısız eylem ve söylemine karşın HDP'yi meşrulaştırmaya çalıştı.
Geçtiğimiz hafta HÜDA PAR için "Hizbullah'ın uzantısı" iftirasını atan Mansur Yavaş, HDP için ise şu güzellemeyi yaptı:
Meclis’te dertlerini anlatmak istiyorlardır. Meşrudur, kötü bir şey değil.
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