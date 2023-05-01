HÜDA PAR'a silahlı saldırı!
Cumhur İttifakı'na katıldıktan sonra muhalefetin hedefi haline gelen HÜDA PAR'ın Mersin'deki seçim standına silahlı saldırı düzenlendi.
HÜDA PAR'ın Mersin'deki seçim standına silahlı saldırı düzenlendi.
HDP’li olduğu belirtilen kişilerin saldırısında 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıkladıktan sonra muhalefet tarafından Hizbullah'ın uzantısı olmakla itham edildi.
Parti, CHP'li Mansur Yavaş tarafından da açık hedef haline getirildi.