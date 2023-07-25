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Gündem HÜDA PAR'a kanlı saldırıda Sacit Pişkin'n öldüren zanlının aciz savunması!
Gündem

HÜDA PAR'a kanlı saldırıda Sacit Pişkin'n öldüren zanlının aciz savunması!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 16:11:00 - 2023-07-25 16:44:10
HÜDA PAR'a kanlı saldırıda Sacit Pişkin'n öldüren zanlının aciz savunması!

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na girip bıçaklı saldırı düzenleyen saldırganın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Sacit Pişkin'in katili A.S., emniyetteki ilk ifadesinde "Vahiy geldi, öldürdüm" demişti.

A.S.'nin mahkemedeki ifadesinde de deli rolü yaptığı ortaya çıktı.

Öldürdüğü Pişkin için, "Sık sık sokakta görürdüm ve selamlaşırdık. İyi çocuklardı." diyen A.S.,  adi eylemini şöyle anlattı:

Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimdeki ses 'Git, bunları öldür' dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim.

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