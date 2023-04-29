  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsmailağa Cemaati seçim kararını açıkladı!

Türkiye'nin yerli ve milli uçakları için tarihi anlar! Demir: TUSAŞ'ın gururu Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk kez havalandı

Petrol yine bu kez sahnede: En uzun aylık sert düşüş serisinde mahsur kaldı! Uzak olmayan bir tarihte rekor açığa...

Destici'den net çağrı: Bir de seni duyalım

O ülkede bir Türk oyunu böyle kullandı! Sosyal medyada paylaştı, olay oldu

Erdoğan-Putin görüşmesinde flaş anlaşma! Tüm dünyaya duyurdular

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'dan dikkat çeken ziyaret

Bankada parası, doları olanlar dikkat, şok sözler: Dolar kuru için adil değerler işaret edildi! Dolar- TL tahminler, şok etti

Putin'den petrol kararı! Duyuruldu

Bakanlık acı haberi duyurdu! 1 jandarma şehit oldu
Gündem HÜDA PAR'a bir saldırı daha!
Gündem

HÜDA PAR'a bir saldırı daha!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 01:23:00 -
HÜDA PAR'a bir saldırı daha!

Cumhur İttifakı'na katıldıktan sonra muhalefetin terörist olmakla itham ettiği HÜDA PAR'ın Edirne İl Başkanlığı binasına saldırı düzenlendi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen 2 saldırgan, HÜDA PAR Edirne İl Başkanlığı tabelasını kırarak zarar verdi.

Tabelalarının saldırganlar tarafından kırıldığını belirten HÜDA PAR Edirne İl Başkanı Bayram Kınay, saldırganlardan şikâyetçi olduklarını söyledi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatılırken, HÜDA PAR'a yönelik saldırıların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın HÜDA PAR'a yönelik "kökünü kazıyacağım" tehdidinden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Kaynak: Haksöz Haber
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23