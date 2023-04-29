HÜDA PAR'a bir saldırı daha!
Cumhur İttifakı'na katıldıktan sonra muhalefetin terörist olmakla itham ettiği HÜDA PAR'ın Edirne İl Başkanlığı binasına saldırı düzenlendi.
Kimliği henüz tespit edilemeyen 2 saldırgan, HÜDA PAR Edirne İl Başkanlığı tabelasını kırarak zarar verdi.
Tabelalarının saldırganlar tarafından kırıldığını belirten HÜDA PAR Edirne İl Başkanı Bayram Kınay, saldırganlardan şikâyetçi olduklarını söyledi.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatılırken, HÜDA PAR'a yönelik saldırıların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın HÜDA PAR'a yönelik "kökünü kazıyacağım" tehdidinden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
Kaynak: Haksöz Haber
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