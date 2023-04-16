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Gündem HÜDA PAR standında Türk bayraklı provokasyon!
Gündem

HÜDA PAR standında Türk bayraklı provokasyon!

Yeniakit Publisher
2023-04-16 17:49:00 - 2023-04-16 17:52:13

Memleket Partili bir grup provokatör, HÜDA PAR 1.5 metrelik Türk bayrağının olduğu HDA PAR standına gelip bayrak bıraktı.

HÜDA PAR'ın İstanbul'daki bir seçim standı provokatörler tarafından taciz edildi.

Memleket Partili olduğu öğrenilen kişi, standa gelerek cebindeki Türk bayrağını çıkartıp, "Buraya bırakmak istiyorum. Türk bayrağı. Belki siz de kullanmak istersiniz." dedi.

Standdaki HÜDA PAR'lı görevli ise, hemen yanı başlarında bulunan 1.5 metrelik Türk bayrağını işaret ederek, "Bayrağımızı zaten kullanıyoruz." karşılığını verdi.

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