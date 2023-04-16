HÜDA PAR standında Türk bayraklı provokasyon!
Memleket Partili bir grup provokatör, HÜDA PAR 1.5 metrelik Türk bayrağının olduğu HDA PAR standına gelip bayrak bıraktı.
HÜDA PAR'ın İstanbul'daki bir seçim standı provokatörler tarafından taciz edildi.
Memleket Partili olduğu öğrenilen kişi, standa gelerek cebindeki Türk bayrağını çıkartıp, "Buraya bırakmak istiyorum. Türk bayrağı. Belki siz de kullanmak istersiniz." dedi.
Standdaki HÜDA PAR'lı görevli ise, hemen yanı başlarında bulunan 1.5 metrelik Türk bayrağını işaret ederek, "Bayrağımızı zaten kullanıyoruz." karşılığını verdi.