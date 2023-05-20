HÜDA PAR, parti programını Kılıçdaroğlu'na...

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, beraberindeki heyetle birlikte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na parti programını kargo aracılığıyla gönderdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, bir televizyon programında parti programlarına karşı yapılan saldırılara karşı bir açıklamada bulunmuştu.

Açıklamada Yapıcıoğlu, parti programlarında bulunan ifadeleri anlamada ve kavramakta zorluk çekenlere ücretsiz Türkçe kursu ve okuduğunu bile bile çarpıtarak algı yapanlara karşı bizzat kendisinin siyasi ahlak dersi vereceğini belirtmişti.

Bu açıklamadan sonra parti programına karşı algı yapmaya devam edildiğini belirten HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Kılıçdaroğlu'na bir adet parti programı, ücretsiz Türkçe dersi ve siyasi ahlak dersi başvuru formu gönderdiklerini söyledi.

İmir, “Son dönemlerde parti programımız üzerinden belli bazı tartışmalar yürütülmekteydi. Hazırladığımız zarfı CHP Genel Merkezi’ne göndermek üzere PTT’nin önüne geldik. Hazırladığımız zarfın içerisinde bir adet parti programımız bulunmaktadır. Öncelikle herkesin bilmesi gereken bir husus vardır. Parti programımız Türkçe yazılmış olup çok anlaşılır ve fesih bir dilde yazılmıştır. Partimizin programının ruhu ‘Önce İnsan, Öncelik Adalet’ düsturu ile yazılmış bir programdır. Toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirecek bir dille yazılmıştır. Var olan sorunlarımıza köklü çözümler bulmak üzere yazılmış bir programdır. Okuyan herkesin rahat bir şekilde anlayabileceği bir programdır.” dedi.

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"Sayın Kılıçdaroğlu’nun okuduğunu anlama konusunda zorlandığını görüyoruz"

Konuşmanın devamında İmir, “Malumunuz Türkçe yazılmış bu programımızı henüz tam anlamıyla anlamayan siyasetçi ve gazeteciler bulunmaktadır. Bunların başında da Sayın Kılıçdaroğlu gelmektedir. Bugün bize bu zarfı gönderme ihtiyacı hissettiren de bu durumdur. Bu nedenle bizler bugün PTT aracılığıyla bu zarfı kendisine gönderiyoruz. Ayrıca zarfımız içerisinde bir başvuru formu bulunmaktadır. Bu başvuru formu da okuduğunu anlamayan kişilere yönelik ücretsiz Türkçe öğrenme kursu başvuru formudur. Kısa bir süre önce Genel Başkanımız şöyle bir çağrıda bulundu: ‘Parti programlarında bulunan ifadeleri anlamada ve kavramakta zorluk çekenlere ücretsiz Türkçe kursu açacağını ve okuduğunu bile bile çarpıtarak algı yapanlara karşı da siyasi ahlak dersi vereceğini’ belirtmişti. Biz de Genel Başkanımızın bu ifadesini bir talimat olarak kabul ederek böyle bir çalışma başlattık. Gözlemlediğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun okuduğunu anlama konusunda zorlandığını, bu kursumuza bir kursiyer olarak hak kazandığını ve bu anlamda da onu tebrik ettiğimizi beyan ediyoruz. 28 Mayıs’tan sonra bu açılacak kursumuza Sayın Kılıçdaroğlu’na gönderdiğimiz başvuru formunu doldurup seviyesini de yazarak ilgili seviyeye uygun kursa kendisini alacağız. Ama kendisinden bir ricamız var kursa gelmeden önce derslerine iyi çalışmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu. (İLKHA)