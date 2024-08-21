HÜDA-PAR mukaddes değerlere saldırılara karşı kanun teklifi hazırlıyor! Laikçi yobazları korkutan teklif

HABER MERKEZİ

İslam’a ve Müslümanlara yönelik iflah olmaz bir nefret besleyen seküler yobazlar toplumun huzur iklimini hedef almayı sürdürürken, son dönemde artan laikçi saldırılara tepkiler yükseliyor.

Dindar seçmene “beyni emcüklenmiş geri zekâlılar” denilmesinin, Kur’an’a küfredilmesinin, Peygamber Efendimize yönelik hakaretlerin ve başörtülülerin darp edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten duyarlı vatandaşlar bir an önce caydırıcı cezaların gelmesini istiyor.

Mütedeyyin kesimden yükselen çığlığa kulak veren HÜDA PAR’ın yeni yasama dönemiyle birlikte mukaddes değerlerimize yönelik artan saldırıları bertaraf etmek için bir kanun teklifi hazırlığı içerisinde olduğu ifade ediliyor.

Sıradan saldırılar değil

Konuyla ilgili gazetemize konuşan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç teknik bir konu olan kanun teklifine ilişkin çalışmaları doğrularken, toplumun dinine, inancına ve örtüsüne yönelik organize saldırılar karşısında kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dinç şunları kaydetti: “Toplumlar kendi değerleri, kültürleri, inançlarıyla varlıklarını sürdürmektedir. Bir toplumun kutsallarına saldırı yoluyla değerlerinin aşındırılması, o toplumun yok olmasını istemektir. Ülkemizde son günlerde halkın değerlerine ve dini sembollere yönelik saldırılarla ilgili haberleri medyada daha sık görmeye başladık. Birileri bilinçli ve organize bir şekilde saldırarak ortak değerlerimizi aşındırmak istiyor. Toplumun ortak değerleri olan Kur’an’a, Peygambere, tesettüre, ezana, namaza vb. dini sembol ve kutsallarımıza yapılan saldırılar sıradan ve ferdi birer saldırı değildir. Bu saldırılar, organize ve bilinçli olarak kutsallarımıza yapılan saldırılardır. Bu nedenle toplumun tamamına yapılmış bir saldırı olarak kabul edilmelidir. Bir tesettürlü kadına, tesettüründen dolayı yapılan saldırı, sadece o kadına değil, İslam’ın bir şiarına yapılmış bir saldırıdır.”

Ekim'de Meclis'e sunulacak

Toplumun dinine, inancına ve örtüsüne saldıranları organize eden mihrakların ne yaptıklarını ve bunu niçin yaptıklarını bilerek hareket ettiklerini belirten Dinç, sözlerini şöyle tamamladı: “Ama kullandıkları maşalar, genellikle Batı’nın barbar zihniyetine hayranlık duyan, kişilik bozukluğu olan şahıslardır. HÜDA PAR olarak toplumun temelini oluşturan değerlerimize hakarete caydırıcı yaptırımlar getirilmesine yönelik bir kanun teklifi hazırlığımız bulunmaktadır. Kanun teklifi teknik bir konudur ve şu an hukukçularımız bu teklifle ilgilenmektedir. Ekim ayında meclis açıldıktan sonra, kanun teklifimizi meclise sunmayı planlıyoruz. Eğer teklifimiz kanunlaşırsa, toplumun huzur ve güvenini bozan, değerlerimize hakaret edenler hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır.”