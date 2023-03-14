HÜDA PAR ırkçı Zafer Partisi'nin hedefinde! Kapatılması için başvuru yaptılar
Irkçı Ümit Özdağ yönetimindeki Zafer Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurmasından sonra hedefe konan HÜDA PAR hakkında kapatılması için başvuruda bulundu.
AK Parti heyetinin ziyaret ettiği, Cumhur İttifakı'na katılması beklenen HÜDA PAR, "örgüt" yaftasıyla hedefe kondu.
Irkçı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi de HÜDA PAR'ı hedef aldı.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Tunçer, "HÜDA PAR'ın kapatılması için Yargıtay Başsavcılığı'na başvuruda bulunacağız." dedi.