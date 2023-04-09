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Siyaset HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti'den aday oldu!
Siyaset

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti'den aday oldu!

Yeniakit Publisher
2023-04-09 17:50:00 -
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti'den aday oldu!

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti listelerinde İstanbul 3. Bölge 4. sıradan aday oldu.

YSK'ya sunulan AK Parti milletvekili aday listesinde, seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti'den aday oldu.

AK Parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Seçimlere AK Parti listelerinden girme kararı alan HÜDA PAR'lı isimlerin de hangi illerden aday gösterileceği belli oldu.

Yapıcıoğlu, İstanbul 3. Bölgeden aday oldu

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti listelerinde İstanbul 3. Bölge 4. sıradan aday oldu. HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ise AK Parti listelerinde Gaziantep 6. sıradan aday oldu.

Öte yandan HÜDA-PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı AK Parti listelerinde Batman 2. sıradan, HÜDA-PAR GİK Üyesi Faruk Dinç ise AK Parti listelerinde Mersin 4. sıradan aday olarak belirlendi.

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Yorumlar

ersan

bana bak yobaz simdiden soyluyorum sana T.C devletinden aldigin her kurus maas haram zikkim olsun allah coluk cocugundan cikarsin insallah o paralari afiyetle harcayamazsin.allah bogazindan fitil fitil getirsin
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