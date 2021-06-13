HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Aileyi yıkmak için özel çaba sarf edenler, zehrin içerisine bal katıyorlar!

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, Babalar ve Çocuklar Derneği Başkanı Ramazan Tan, Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer ve genç evlilik mağdurları HÜDA PAR genel merkezine ziyarette bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, aileye sahip çıkılması gerektiğini ve bu yöndeki çalışmaları nedeniyle dernek temsilcilerine müteşekkir olduklarını söyledi.

Ailenin yıkılması durumunda toplumun de yıkılacağını dile getiren Yapıcıoğlu, ailenin yıkılmasını önlemek için tüm siyasi partileri ve özellikle iktidarı uyardıklarını aktardı.

Oy kaygısı gözetmeksizin aileyi korumaya devam edeceklerini vurgulayan Yapıcıoğlu, yaşanan mağduriyetler karşısında toplumun hep birlikte tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Ailenin yıkılması için özel çabaların sarf edildiğini belirten Yapıcıoğlu, “Aile yıkılırsa onun yerini tutacak başka bir kurum yoktur. Aileyi yıkmak için özel çaba sarf edenler, zehrin içerisine bal katıyorlar.” diye konuştu.

Ziyarette yeni anayasa yapım sürecini konusundaki çalışmalarını da anlatan Yapıcıoğlu, “Anayasa yapım sürecinde öne çıkardığımız maddeler arasında ailenin ve gençliğin korunması da yer almaktadır. Kadını koruyalım ama kadını korumak adına aileyi yıkmayalım. Kadını korumak ile aileyi korumak birbirinin alternatifi değildir. Hatta aile yıkılırsa en fazla zarar kadına verilmiş olur. Çünkü aile bir kaledir ve kadını en iyi bu kale korur.” dedi.

“Genç yaşta evlenenlere tecavüzcü damgası vuruyor”

Gençlerin biyolojik ve psikolojik olarak kendilerini evliliğe hazır hissetmeleri durumunda evlenebilmeleri gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, “Allah-u Teâlâ bir hususu helal kılmışsa insanoğlu kimdir ki onu haram kılıyor! Rabbimiz zinayı yasaklarken yasalar serbest bırakıyor. Rabbimiz yine nikâhı helal kılmışken yasalar genç yaşta evlenenlere tecavüzcü damgası vuruyor.” şeklinde konuştu.

Kendisinin hukuk fakültesinde öğrencilik yaptığı dönemde yürürlükte bulunan kanunlara göre kızların 15 erkeklerin ise 17 yaşında ailelerinin izniyle evlenebildiklerini; yine kızların 14, erkeklerin ise 15 yaşında hâkim onayıyla evlenebildiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, günümüzde insanların daha çabuk olgunlaştığını ve yaklaşık 30 sene önceki bu hükmün yeniden getirilebileceğini söyledi.

“Yargı, kimsenin gönlünü hoş etmek zorunda değildir”

İktidara gelmeleri halinde adaleti hiçbir kişiye ya da kuruma feda etmeyeceklerini dile getiren Yapıcıoğlu, “Adalet terazisini doğru tutmamız gerekmektedir. Adaletli olmamızı Allah emrediyor. Yargı, ‘Ben adil olmak zorundayım’ demelidir, kimsenin gönlünü hoş etmek zorunda değildir. Yargı, ‘Rabbimiz adil olmamızı istiyor. Beni yetiştiren milletim de benden adalet beklemektedir.’ demelidir. Yargı, siyasi konjonktüre göre karar veremez. Yargılanan kişinin statüsüne ya da cinsiyetine göre çifte standart yapılmaması gerekir. Adalet terazisi yüz yıldan fazladır doğru tartmıyor. Adaletin istisnası olmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Boşanan çiftlerin ömür boyu nafaka zulmüyle baş başa kalmasını da eleştiren Yapıcıoğlu, “Çiftler evlendikten kısa süre sonra boşanıyorlar. Fakat ömür boyu nafaka vermek zorunda kalıyorlar. Bu adaletsizliktir ve zulümdür. Böyle yaparak kadın korunuyor mu? Yeni yuva kurmalar tehlikeye girmeyecek midir? Adaleti bozarsanız dengeyi de bozarsınız.” şeklinde konuştu.

Adalete olan güvenin sarsılması durumunda asayişin de bozulacağını belirten Yapıcıoğlu, “İnsan şerefi korunursa, toplum da korunur. Adalet olursa huzur da olur, toplum da gelişir. Adaletsizlik hissi insanların kalbine yerleştiğinde herkes kendi adaletini tesis etmeye çalışır. Böylelikle asayiş ve düzen bozulur.” dedi.

Eşiyle severek evlendiğini ve şu anda eşinin 8 yıldır ceza evinde olduğunu ve toplamda 18 yıl ceza aldığını belirten Hülya Uzun, Yapıcıoğlu’na çektiği sıkıntıları anlattı.

“İktidar, babalarını isteyen çocuklara söz verdi ama adım atılmadı”

Erken yaşta evlilik mağdurlarının sıkıntılarının büyük olduğunu belirten Yapıcıoğlu bu sorunların giderilmesi için tek çözümün kanunların değişmesi olduğunu söyledi.

“Dikkatleri mağduriyetlerin üzerine çekmeye çalışıyoruz. İktidar bu konuda babalarını isteyen çocuklara söz verdi. Buna rağmen bir adım atılmadı. Bu konuda adım atmak için birkaç kez hazırlık yapıldı ama gelen tepkiler üzerine vazgeçildi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Adalet Bakanı’yla görüştük. Bu sorunu çözeceklerini söylemişlerdi. Daha kanun hazırlık aşamasındayken bazı partilerin ve müfsid çevrelerin sert tepkileri üzerine geri adım atıldı. Biz ise insanlardan değil Allah’tan korkulması gerektiğini her fırsatta hatırlatıyoruz. Allah zulmü ve zulmedeni sevmez.” diyen Yapıcıoğlu, ‘Din nasihattir’ hadisini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Nasihat demek samimiyet demektir. Dinden uzaklaştıkça samimiyetten uzaklaştık. Samimiyetten uzaklaştıkça da nabza göre şerbet verir hale geldik. Böyle olunca herkes kendisini ve kendi çevresini düşünür oldu. Ahireti unutur olduk. Allah’a vereceğimiz hesabı unutur olduk. Allah’ın belirlediği sınırlar içerisinde kalırsak selamete varabiliriz. Eğri cetvelle düz çizgi çizilemez. Erken yaşta evlilikten dolayı insanları çocuk tecavüzcüsü olarak hapsetmek çok büyük bir zulümdür. Bu zulümle arş titrer. Bu ailelerin çocuklarının yaşadığı psikolojiyi varın siz düşünün. Hanımlar çocukla beraber temizliğe mi gitsin, eşinin cezaevinin masraflarını mı karşılasın? Sözün bittiği yerdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğümüzde bu konuyu tekrardan gündeme getireceğiz.”

“HÜDA PAR ile her konuda ortak noktamız bulunmaktadır”

Ziyarette konuşan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan ise, “Darbe ya da ekonomik tehditlerle başa çıkabiliriz fakat aile böyle değildir. Aile yıkılırsa ülke yıkılır. Türkiye kurtulacaksa sizin desteklerinizle kurtulacaktır. HÜDA PAR’ı seviyoruz. Aile konusunda hep bizim yanımızda HÜDA PAR oluyor. İstanbul’da yaptığımız etkinliklerde her siyasi partiyi davet etmemize rağmen sadece HÜDA PAR İl Başkanlığı davetimize icabet ediyor. HÜDA PAR, oy veya rant peşinde değildir. HÜDA PAR ile her konuda ortak noktamız bulunmaktadır. HÜDA PAR’ın desteğiyle aile konusunda kamuoyu baskısı oluşturuyoruz.” diye konuştu.