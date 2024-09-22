HÜDA PAR CHP’yi böyle tiye aldı: ‘Laiklik elden gidiyor’
HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Portekiz ekiplerinden Benfica’da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü arasındaki "helal kesim et" muhabbetini paylaşarak CHP’ye olay göndermede bulundu.
Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü arasındaki "helal kesim et" muhabbeti üzerinden CHP’ye ‘Laiklik’ göndermesi yapan HÜDA PARlı Faruk Dinç, adeta CHP’yi tiye aldı.
“CHP denen parti bu videoyu görmesin”
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü’nin ‘helal kesim et’ muhabbetini sosyal medya hesabından paylaşan Dinç, “CHP denen parti bu videoyu görmesin, yoksa ‘laiklik elden gidiyor’ diye oyuncularımızı FIFA’ya şikayet eder” ifadelerini kullandı.