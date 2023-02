Hüda Par Başkanı Yapıcıoğlu deprem bölgesinde konuştu!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, depremzedelerin sorun ve sıkıntılarını yerinde tespit etmeye devam ediyor.

Yapıcıoğlu’nun bu seferki durağı depremin büyük yıkım bıraktığı, Gaziantep ve ilçeleri olan Islahiye ile Nurdağı oldu.

Yapıcıoğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gelerek önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından ilçede kurulan çadır kentte giderek orada depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Yapıcıoğlu, depremzedelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Daha sonra Yapıcıoğlu, Nurdağı’ndaki mahalli yetkililerle de bir araya gelerek bilgi aldı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Nurdağı’ndaki temaslarından sonra depremde yıkım yaşanan Islahiye'ye geçti.

Yapıcıoğlu, Islahiye’de Abdulhamid Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve birçok yetkilinin bir arada olduğu heyetten bilgi aldı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu bulunduğu temaslardan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Depremin üzerinden dokuz gün geçti, yaralar büyük oranda sarılmaya başladı.” diyen "Ama afetin büyüklüğü özellikle Nurdağı'nda çok bariz bir şekilde göze çarpıyor. İlk başlarda belki İslahiye'nin çok ciddi bir yıkım yaşadığı şeklinde bir algı oluştu, ama oransal olarak en büyük darbeyi alan yerlerden bir tanesi Nurdağı. Nüfusuna oranla en ciddi can kaybının yaşandığı yer de Nurdağı. Neredeyse Nurdağı gibi bir şey kalmamış. Evet çok sınırlı sayıda az hasarlı bina var ama binaların çok büyük bir çoğunluğu orta hasarlı ya da ağır hasarlı ya da tamamen yakılmış durumda. Can kaybı da çok ciddi boyutta, 3 bine yaklaşan bir can kaybı var, 40.000 nüfuslu bir yer için çok ciddi bir sayıdır bu. Neredeyse nüfusun yüzde 8'e yakını can vermiş bu elim hadiseden. Rabbim beterinden korusun. Fakat buna rağmen, şunu söyleyebilirim: Antep merkezde belki yıkımı çok ciddi boyutlarda olmamasının da etkisiyle Antep Büyükşehir'in nüfusunun önemli bir kısmının, şehir merkezinde yaşıyor olmasından kaynaklı biraz da yaralarını biraz daha hızlı sarmış, çabuk toparlanmış. Büyükşehir'in imkanları yine diğer belediyelerden, Merkezi Hükümetten, Bakanlıklardan gelen destek ve yardımlarla birlikte diğer yerlere göre biraz daha çabuk toparlanacak gibi, toparlanmış gibi hatta." ifadelerini kullandı.

'İhtiyaçların büyük çoğunluğu karşılandı'

Vatandaşların ihtiyaçlarına değinen Yapıcıoğlu, “Bizim gittiğimiz yerlerde, çadır kentlere gittik, depremden zarar görmüş vatandaşlarla konuştuk. Genel manada ihtiyaçlarının çok büyük bir kısmının karşılandığı, vatandaşlar tarafından dile getiriliyor. Çadır sayısında bir yetersizlik var, her tarafta çadırla ilgili sıkıntı var. Belki sıkıntıların en az olduğu yerlerden bir tanesi yine Gaziantep. Fakat bazıları nüfusça çok kalabalık oldukları için küçük çadırların kendilerine yetmediğini söylediler. Ama onun haricinde ciddi bir şikayet yok. Bir de göze çarpan bir husus daha vardı, diğer deprem bölgelerinde çok ciddi çöp birikmesi vardı, Antep’te biz bunu görmedik. Yani hem Nurdağı'nda hem Islahiye'de evet belki normal zamanlardaki gibi değil, diğer taraflardaki gibi çok yoğun miktarda çöp birikmesi yok, bunu da belirtmem gerekiyor.” dedi.

Yapıcıoğlu partililerinin bölgedeki çalışmalarını şöyle anlattı:

İlk günde arkadaşlarımız sahadaydı. Depremin ilk saatlerinde belki çok yoğun bir şekilde vatandaşa en fazla ihtiyaç hissettiği, acil gıda, belki sıcak bir çorba ve su yetiştirilmesi ve enkaz altında kalan vatandaşların oradan kurtarılması idi. Bu konuda arkadaşlarımız her tarafta sahaya indiler, herkes en yakın yere koştu.

Yardımların daha düzenli olması için daha ciddi bir koordinasyon gerektiği düşüncesiyle biz 12 ayrı grup oluşturduk. Her biriyle birer grup düşecek şekilde, ama bazı illerde yıkımın çok olduğu yerlerde Maraş gibi, Antep gibi merkezlere, taşra ilçelerine ve onların köylerine ayrı gruplar şeklinde yapılandırdık arkadaşlarımızı. Özellikle şunu tespit etmeye çalışıyoruz: Vatandaşın ihtiyaç hissettiği şey nedir? Biraz önce söyledim, bazı şeyler ihtiyaçtan fazla geliyor ve israf oluyor. İhtiyaç neyse ve ne kadarsa o miktarda ihtiyacın oluşması ve merkezi yerlere çok fazla sayıda kurum, kuruluş el uzatıyor. Belki taşraya veya köylere yeterince yardım gitmiyor olabilir diye arkadaşlarımızla köylerle irtibat grup veya işte taşradaki mahallelerle irtibat kurup bir eksik, bir ihtiyaç varsa, bu herhangi bir ihtiyaç olabilir, bunların tespit edip giderilmesi, AFAD ile koordineli bir şekilde inşallah biz bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ve halkımızın ihtiyaçlarını giderme, yaralarını sarma konusunda elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız inşallah.