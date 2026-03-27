HÜDA PAR: Ali Şükrü Bey’i şehadetinin sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz

HÜDA PAR Genel Merkezi, 27 Mart 1923 tarihinde planlı bir suikast sonucu katledilen TBMM Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey’in şehadetinin 103. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajda, Ali Şükrü Bey’in Millî Mücadele’nin en kritik dönemlerinde hakkı ve halkın iradesini esas alan, adalet ve hürriyet fikrini kararlılıkla savunan öncü bir şahsiyet olduğu vurgulandı. Merhumun Birinci Meclis’te ortaya koyduğu dirayetli siyasetin, temsil sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmenin güzel bir örneği olduğu ifade edildi.

Ali Şükrü Bey’in katledilmesinin, yalnızca bir milletvekilinin değil, aynı zamanda millet iradesini savunan güçlü bir sesin susturulması anlamına geldiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu siyasi cinayet; tek parti rejimine giden süreçte Birinci Meclis’in tasfiye edilerek muhalefetin susturulması ve oluşan korku iklimi içerisinde millet iradesinin baskı altına alınması bakımından, tarihimizin en dikkat çekici siyasi kırılma noktalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır.” denildi.

Açıklamanın devamında, Ali Şükrü Bey’in “tek adam rejimi”ne geçit verilmemesi için cesur bir mücadele ortaya koyduğu hatırlatılarak, “Özellikle Lozan görüşmeleri sürecinde yürütülen müzakerelere ve tavizkâr yaklaşıma şiddetle muhalefet eden Ali Şükrü Bey, savaş meydanlarında büyük fedakârlıklarla kazanılan zaferin Lozan’da heba edilmemesi için mücadele etmiştir. Ali Şükrü Bey yalnızca bir siyasetçi değil, aynı zamanda emperyalizme karşı bağımsızlığı esas alan, milletin iradesine ipotek konulmasına karşı çıkan, hukukun üstünlüğünü ve milletin inanç ve değerleriyle barışık bir yönetim anlayışını savunan bir isim olarak temayüz etmiştir.” denildi.

Ali Şükrü Bey’in Filistin başta olmak üzere “Misak-ı Millî” sınırları dışında kalan İslam beldelerinin durumuyla da yakından ilgilendiği belirtilen açıklamada, “Ali Şükrü Bey yalnızca siyasi meselelerde değil, toplumun manevî istikametinin muhafazasında da sorumluluk üstlenen bir temsil iradesi ortaya koymuştur. Onun ortaya koyduğu dirayetli duruş; hakkın, adaletin ve halka karşı sorumluluğun şartlar ne olursa olsun savunulması gerektiğini gösteren güçlü bir tarihî miras niteliğindedir.” ifadeleri kullanıldı.