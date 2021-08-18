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Siyaset HÜDA PAR, afet bölgesinde!
Siyaset

HÜDA PAR, afet bölgesinde!

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından yaraları sarma seferberliği sürüyor. 8 binden fazla personel, binden fazla araçla bölgede görev yapıyor. Üç ilde şu ana kadar 78 kişinin vefat ettiği açıklandı. Yaralı 2 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kuvvetli sağanak sonrası sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'ta temaslarda bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 15:46:00 -
HÜDA PAR, afet bölgesinde!

yeniakit.com.tr

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kuvvetli sağanak sonrası sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'ta temaslarda bulunacak.

Yapıcıoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte bugün selin vurduğu ve afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geçecek. Afet Koordinasyon Merkezinde yetkililerden bilgi alması beklenen Yapıcıoğlu, daha sonra afet mağdurlarını ve selin vurduğu bölgeleri ziyaret edecek. Kastamonu'daki ziyaretlerini tamamladıktan sonra selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesine geçecek olan Yapıcıoğlu, burada da Afet Koordinasyon Merkezinde yetkililerden bilgi alacak, afet mağdurlarını ve selin vurduğu bölgeleri ziyaret edecek.

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