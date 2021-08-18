HÜDA PAR, afet bölgesinde!

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kuvvetli sağanak sonrası sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'ta temaslarda bulunacak.

Yapıcıoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte bugün selin vurduğu ve afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geçecek. Afet Koordinasyon Merkezinde yetkililerden bilgi alması beklenen Yapıcıoğlu, daha sonra afet mağdurlarını ve selin vurduğu bölgeleri ziyaret edecek. Kastamonu'daki ziyaretlerini tamamladıktan sonra selin vurduğu Sinop'un Ayancık ilçesine geçecek olan Yapıcıoğlu, burada da Afet Koordinasyon Merkezinde yetkililerden bilgi alacak, afet mağdurlarını ve selin vurduğu bölgeleri ziyaret edecek.