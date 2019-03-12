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Hücre evine baskın! Onlarca gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evine operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında 42 şüpheli gözaltına alındı.

12 Mart 2019 Salı 08:52
Hücre evine baskın! Onlarca gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Türkiye'nin değişik illerinde haklarında yakalama kararı bulunan ve firari olan FETÖ mensuplarının İzmir'e gelerek hücre yapılanması içinde faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bir süre zanlıları takip eden İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında örgütün üst düzey sorumluları ile örgüt hiyerarşisinde "mahrem abi" olarak anılan kişilerin de bulunduğu hücre evleri tespit etti.

Çok sayıda polisin katılımıyla belirlenen 55 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkametlerde yapılan aramalarda, saklanmış olduğu yerlerden örgütün gizli haberleşmesinde kullanılan kripto telefon (seyyar Wifi cihazı ve hat takılmayan sadece Wifi'ye bağlanarak kullanılan demo telefonlar) ve bilgisayar bulunması dikkati çekti.

Aramalarda ayrıca, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarfların içine konulmuş 92 bin Türk Lirası, 19 bin ABD doları, 4 bin 300 avro ile çok sayıda şifreli doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Pencereden atladı

Polisin evlere baskın yaptığı sırada 3. kat dairenin penceresinden atlayan bir şüpheli de yakalandı. Gözaltına alınarak hastaneye sevk edilen zanlının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bazı şüphelilerin de delilleri yok etmek için kullanmış oldukları telefonları formatlamaya çalıştıkları görüldü. Yapılan müdahale ile telefonlarını formatlayamadan yakalanan zanlılardan bazılarının ise ellerindeki telefon ve elektronik aletleri balkonlardan yan bahçeye ve çatılara atmaları dikkati çekti.

Operasyon ile FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanmasına ağır bir darbe vurulduğu belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 08:52
  1. İzmir
  2. FETÖ
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YORUM YAZ

  • Murat Murat 58 dk önce
    Bitmedi o çocukları,sümüklü hocalarınane kadar bağlıymış bu hainler.
  • FETÖCÜLERFETÖCÜLER1 sa önce
    kökünüzü kazıyacağız...haindir yazısı, alnınızdan iki alem çıkmayacak..en ucuz insan tipleri olarak tarihe geçtiniz...milletin iman duygularını sarstınız, nefret duygularını kabarttınız...sizi bu saatten sonra, sağ bıraksa, sol bırakmaz,, sol bıraksa sağ bırakmaz...siz yaşadıkça sadece azabınız ve cehenneminiz derinleşecek..ortada kalan tek eseriniz pisliğiniz, siz çoktan öldü, çoktan bittiniz...
  • HarunHarun1 sa önce
    Haşirt geçmiş olsun,işte bunlar güzel haber,darısı geride kalanlarına, halen uslanmıyorlar, bu nasıl bir zihniyet arkadaş

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