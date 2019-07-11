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Hücre evinde yakalanan FETÖ'cü çift tutuklandı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Ankara'da düzenlenen operasyonda "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde gözaltına alınan şüpheliler karı-koca, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:38
Hücre evinde yakalanan FETÖ'cü çift tutuklandı

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan çift hakim karşısına çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Kendisi mahrem imam, eşi kadınlardan sorumlu!

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, terör örgütünün Çankırı yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen S.Y. "örgüt yöneticiliği", kentteki kadınlardan sorumlu olduğu öne sürülen eşi Ş.Y. ise "örgüt üyeliği" suçlarından tutuklandı.

Baskın yapılan evde sahte kimlikler ve dijital materal bulundu

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 9 Temmuz'da, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine operasyon düzenlenmiş, operasyonda şüpheli çift yakalanmıştı. Evde yapılan aramada ise sahte kimlikler, bir miktar döviz ve Türk lirası ile dijital materyal ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:38
  1. Çankırı
  2. Ankara
  3. FETÖ operasyonu
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