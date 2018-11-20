THY- Noukşot
0553 313 94 23

Hücre bile uzay gibi

50 yıl önce 'mikroskobik' en küçük canlı diye öğretilirdi. Oysa...

20 Kasım 2018 Salı 15:15
Hücre bile uzay gibi

Geçtiğimiz hafta bir ara iki gün üst üste sayfamızın üstündeki minik bilgilendirmeler arasında şu ifadeler yer aldı: Karaciğer hücresinin 6 nanometrelik 6 bin kesitinden birindeki görüntüleri Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil anlatıyor: "On binlerce parçacık hiç durmadan deliler gibi oradan oraya koşuyor sanki. Muazzam bir hareket ve telaş var. Ama bütün bu hareket ve ilişkiler müthiş bir ahenk, düzen ve hassasiyet içerisinde gerçekleşiyor. O mikroorganizmada gördüğüm hareket, toplumsal hayatın herhangi bir kesiminde insanlar arasında olsaydı, inanın o telâşa üç dakika dayanamazdık.

Bir hücrede her 6 nanometrede bir kesit alındı. Bir tek hücrede 4 terebayt karşılığı görüntü bilgisi vardı. Terebayt 1012 anlamına gelir, yani bir terabayt bir trilyon baytdır. Neyse aklınızı fazla zorlamayın. Daha hücre hakkındaki bilgimiz bile okyanusta damla!

Bedenin hayata hizmet eden en küçük birimi diye tarif ediveriyoruz ama hücre hakkındaki bilgimiz uzayda bir nokta da diyebiliriz! Nasıl uzayın derinliklerini görebilmek için mesela uzayda çalışan Hubble Teleskobu gibi teleskoplar yapıldıysa, hücrenin ayrıntılarını görebilmek için mikroskop ötesinin ötesi aygıtlara ihtiyaç var. Ama onlar da Hubble'ın uzay için çekebildiği kadar hücre detayı çekebilecek.. Beden içindeki durumları doğma, gelişme yenilenme, beslenme ve temizlenme olarak beş ana maddede toplanan hücrelerin her biri, hem organ, hem sistem hem de hücre düzeyinde yapılanıyorlar. Herbiri DNA'mızın bulunduğu çekirdeğe sahip.

Çekirdek, sitoplazma ve zardan oluşan hücre, hem bedensel görevleri yerine getirir hem de bedenî faaliyetleri organize eder. Kimi zaman bir imalathane olup üretir, bakarsınız bir temizlikçi olmuş. Bazen de bir asker gibi tehlikeyle savaşmakta.

Bakın bunlar "şimdilik" kaydıyla hakkında bildiklerimiz. Bilemediklerimiz, onun da içinde yer alan nice nice organizmaların, yapılarının yapıları olduğu..

Akıl acze düşüyor yâ Hû!

Hubble Teleskobu 25 yıldan beri uzayda dediğimiz yani, dünyamızın yörüngesinde uzayın derinliklerinin fotoğraflarını çekiyor. Henüz dünyanın içinde bulunduğu galaksinin komşusu galaksilere ulaşabildi. Artık yetersiz kaldığından, yenisi, daha yenisi için çabalar sarf ediliyor.

Sunduğumuz iki fotoğraftan biri Hubble Teleskobu'nun çekip gönderdiği en ünlü uzay fotoğrafı. Bakıp da "Pekiy ama bunun o rengârenk derinliklerinde kim bilir neler var?" diye meraklanmamak mümkün değil.

Yukarıdaki diğer fotoğraf ise her yıl düzenlenen Nikon Small World yarışmasındaki en ileri bir mikroskobun çektiği bir hücreyi göstermekte..  Bakıp da aynen az önceki cümleyi kurmak mümkün:

"Pekiy ama bunun o rengârenk derinliklerinde kim bilir neler var?" diye meraklanmamak mümkün değil.

Allahuekber..

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:15
  1. Karaciğer
  2. Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil
  3. okyanus
  4. Hubble
  5. uzay
  6. Hubble Teleskobu
  7. Nikon Small World

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toprakta yürüyünce vücudumuza neler oluyor?
    1. Toprakta yürüyünce vücudumuza neler..
    2. Bakan Varank: "Bursiyerlerimiz mezun..
    3. Karla Mücadele ve Bakım Araçları..
    4. Bakan Varank: "(Sanayi Doktora..
    5. Organları 6 kişiye umut olan Mehmet..
    6. Kadayıf pastası tarifi
    7. Derbide Fenerbahçe taraftarına yasak..
    8. Bakan Varank: "120 farklı proje..
    9. İİT'den çocuklar için acil çalışma..
    10. Samet Aybaba'dan öğrencilere spor..
    11. Trabzon'da üst düzey terörist ve eşi..
    12. AİHM'in Demirtaş kararı
    13. Yunanistan'ın kamu borcu artışta
    14. TBMM CHP Disiplin Kurulu, Ardahan..
    15. Öztürk Yılmaz CHP’den ihraç mı edildi?
    16. Türk bilim insanından devrim..
    17. Şişli'de yangın! Çok sayıda ekip sevk..
    18. Kars'taki terör operasyonu
    19. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!..
    20. DAEŞ'in kritik isimleri Trabzon'da..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı