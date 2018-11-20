Hücre bile uzay gibi

Geçtiğimiz hafta bir ara iki gün üst üste sayfamızın üstündeki minik bilgilendirmeler arasında şu ifadeler yer aldı: Karaciğer hücresinin 6 nanometrelik 6 bin kesitinden birindeki görüntüleri Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil anlatıyor: "On binlerce parçacık hiç durmadan deliler gibi oradan oraya koşuyor sanki. Muazzam bir hareket ve telaş var. Ama bütün bu hareket ve ilişkiler müthiş bir ahenk, düzen ve hassasiyet içerisinde gerçekleşiyor. O mikroorganizmada gördüğüm hareket, toplumsal hayatın herhangi bir kesiminde insanlar arasında olsaydı, inanın o telâşa üç dakika dayanamazdık.

Bir hücrede her 6 nanometrede bir kesit alındı. Bir tek hücrede 4 terebayt karşılığı görüntü bilgisi vardı. Terebayt 1012 anlamına gelir, yani bir terabayt bir trilyon baytdır. Neyse aklınızı fazla zorlamayın. Daha hücre hakkındaki bilgimiz bile okyanusta damla!

Bedenin hayata hizmet eden en küçük birimi diye tarif ediveriyoruz ama hücre hakkındaki bilgimiz uzayda bir nokta da diyebiliriz! Nasıl uzayın derinliklerini görebilmek için mesela uzayda çalışan Hubble Teleskobu gibi teleskoplar yapıldıysa, hücrenin ayrıntılarını görebilmek için mikroskop ötesinin ötesi aygıtlara ihtiyaç var. Ama onlar da Hubble'ın uzay için çekebildiği kadar hücre detayı çekebilecek.. Beden içindeki durumları doğma, gelişme yenilenme, beslenme ve temizlenme olarak beş ana maddede toplanan hücrelerin her biri, hem organ, hem sistem hem de hücre düzeyinde yapılanıyorlar. Herbiri DNA'mızın bulunduğu çekirdeğe sahip.

Çekirdek, sitoplazma ve zardan oluşan hücre, hem bedensel görevleri yerine getirir hem de bedenî faaliyetleri organize eder. Kimi zaman bir imalathane olup üretir, bakarsınız bir temizlikçi olmuş. Bazen de bir asker gibi tehlikeyle savaşmakta.

Bakın bunlar "şimdilik" kaydıyla hakkında bildiklerimiz. Bilemediklerimiz, onun da içinde yer alan nice nice organizmaların, yapılarının yapıları olduğu..

Akıl acze düşüyor yâ Hû!

Hubble Teleskobu 25 yıldan beri uzayda dediğimiz yani, dünyamızın yörüngesinde uzayın derinliklerinin fotoğraflarını çekiyor. Henüz dünyanın içinde bulunduğu galaksinin komşusu galaksilere ulaşabildi. Artık yetersiz kaldığından, yenisi, daha yenisi için çabalar sarf ediliyor.

Sunduğumuz iki fotoğraftan biri Hubble Teleskobu'nun çekip gönderdiği en ünlü uzay fotoğrafı. Bakıp da "Pekiy ama bunun o rengârenk derinliklerinde kim bilir neler var?" diye meraklanmamak mümkün değil.

Yukarıdaki diğer fotoğraf ise her yıl düzenlenen Nikon Small World yarışmasındaki en ileri bir mikroskobun çektiği bir hücreyi göstermekte.. Bakıp da aynen az önceki cümleyi kurmak mümkün:

"Pekiy ama bunun o rengârenk derinliklerinde kim bilir neler var?" diye meraklanmamak mümkün değil.

Allahuekber..