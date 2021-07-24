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Ekonomi Hububat ihracatı yüz güldürüyor
Ekonomi

Hububat ihracatı yüz güldürüyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) verilerine göre ihracat yüz güldürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 15:41:00 -
Hububat ihracatı yüz güldürüyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) verilerine göre, tarım üretiminin yoğun yapıldığı Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis’in bağlı olduğu GAİB üyesi firmalar, yılın ilk yarısında 168 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 875 bin 285 ton ürün gönderdi. Böylelikle ülkeye 1 milyar 214 milyon 635 bin dolar döviz kazandıran bölge ihracatçıları, değerde yüzde 18,1 ve miktarda ise yüzde 8 büyüme kaydetti.

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