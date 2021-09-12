Hububat ihracatı 8 ayda yüzde 18 arttı
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur'dan önemli açıklamalar.
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “İHBİR’in, 2021 yılı ocakağustos dönemini kapsayan ilk 8 aylık süreçteki ihracatı yüzde 18,73 artışla 1 milyar 471 milyon 918 bin dolar olarak gerçekleşti.” Açıklamasında bulundu. Okutur, İHBİR olarak ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,41 artışla 183 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.