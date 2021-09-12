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Ekonomi Hububat ihracatı 8 ayda yüzde 18 arttı
Ekonomi

Hububat ihracatı 8 ayda yüzde 18 arttı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur'dan önemli açıklamalar.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 10:14:00 -
Hububat ihracatı 8 ayda yüzde 18 arttı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “İHBİR’in, 2021 yılı ocakağustos dönemini kapsayan ilk 8 aylık süreçteki ihracatı yüzde 18,73 artışla 1 milyar 471 milyon 918 bin dolar olarak gerçekleşti.” Açıklamasında bulundu. Okutur, İHBİR olarak ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,41 artışla 183 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

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