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Ekonomi Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yıllık ihracat 8 milyar doları aştı
Ekonomi

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yıllık ihracat 8 milyar doları aştı

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün 12 aylık ihracatı 8 milyar 32 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 09:45:00 -
Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yıllık ihracat 8 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri’nden (EİB) elde edilen verilere göre 2020’nin ilk 7 ayında 4 milyar 60 milyon dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 18 artarak 4 milyar 803 milyon dolara yükseldi. İhracatta ilk üçte Irak (777 milyon dolar), İran (156 milyon dolar) ve Almanya (141 milyon dolar) yer aldı. 31 Temmuz 2020’den 1 Ağustos 202’e kadar olan 12 aylık dönemdeki ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı ve 7 milyar 59 milyon dolardan 8 milyar 32 milyon dolara çıktı.

Hedef 10 milyar dolar

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, Türkiye’nin son bir yılda dünyaya 19.5 milyar dolarlık gıda ürünü sattığını söyledi. Terci, gıda ihracatının yüzde 41’ini hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün tek başına gerçekleştirdiğini kaydetti. Sektörün yıllık ihracatının da rekor düzeye ulaştığını bildirdi. Terci, üyelerinin geniş bir ürün gamına sahip olduklarına değinerek “Şu gerçek ki dünya genelinde gıdaya olan talep artarak sürecek. Küresel iklim değişikliğinin yaralarını saracak adımları hızla atıp üretimi artırmamız halinde sürdürülebilir bir ihracat yakalayacak konumdayız. 2022 yılı için 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Son 12 ayda sektör içinde en fazla ekmek, pasta ve kek grubu ihracatının yapıldığını aktaran Terci, bu süreçte dünyaya bir milyar 105 milyon dolar değerinde ekmek, pasta ve kek gönderildiği bilgisini paylaştı. Terci, Türkiye’nin buğday unu ihracatından 1 milyar 8 milyon dolar döviz elde ettiğini belirtti. Makarna ihracatının da 775 milyon dolara ulaştığını sözlerine ekledi.

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