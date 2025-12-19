  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak hakkında flaş gelişme

Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

Sevda Türküsev’den helal olsun dedirten yılbaşı çıkışı: “Müslüman neden kutlar, 2025’te ne var?”

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren sistem değişiyor

9 yıldır anmadığı kahraman Mehmetçikleri hatırladı! Sözcü'den şehit istismarı

İngiliz paralı askere 13 yıl hapis

CHP’nin Terörsüz Türkiye raporundan ‘Ekrem’ çıktı: Varsa yoksa yolsuzluk ve hırsızlık zanlısı

‘Camide vaaz okulda silah’ öyle mi? Önce videoyu izleyin sonra Cumhuriyet’in ihanetine bakın

Tümgeneral Davut Ala 26'ncı kez ameliyat oldu
Teknoloji Hubble Uzay Teleskobu'ndan bir keşif daha
Teknoloji

Hubble Uzay Teleskobu'ndan bir keşif daha

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hubble Uzay Teleskobu'ndan bir keşif daha

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu, uzayda gerçekleşen iki dev çarpışmanın ardından oluşan toz bulutlarını görüntüledi. Yıllardır gezegen sanılan gizemli parlak noktanın aslında kozmik bir çarpışmanın izi olduğu ortaya çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, iki kozmik çarpışmanın kalan tozlu kalıntıları tespit ederek bilim insanlarının uzun zamandır çözemediği bir gizemi aydınlattı.

NASA'nın paylaştığı bilgilere göre Hubble, iki kozmik çarpışmanın ardından yaşananlara dair nadir bir görüntü elde etti ve bilim insanlarının onlarca yıldır çözemediği bir konuyu aydınlığa çıkardı.

Hubble'ın çektiği görüntülerde, bilim insanları, iki kozmik çarpışmanın tozlu kalıntılarına rastladı.

Teleskopla kaydedilen görsellerde, devasa uzay kayalarının birbirine çarparak, gezegen gibi görünen kalın toz bulutları oluşturduğu, zamanla, kalıntıların yayıldığı ve sonunda tamamen ortadan kaybolduğu anlaşıldı.

Bilim insanları, uzun yıllar önce, Fomalhaut adlı genç bir yıldızın yakınında yoğun ve parlak bir nokta gördüklerini ve bunun bir gezegen olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Ancak, Hubble'ın çektiği fotoğraflarla, bu parlak noktanın kaybolduğu ve aslında bir gezegen olmadığı anlaşıldı.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Joshua Lovell tarafından yapılan açıklamada, bu bölgenin "20 yıl içinde iki eşsiz, devasa çarpışmaya sahne olmasının son derece beklenmedik" olduğunu belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden astrofizikçi Meredith MacGregor ise bu çarpışmaları incelemenin "güneş sistemimizin bir çocuğun fotoğrafını çekmek gibi" olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, gelecek yıllarda bu yeni toz bulutunu takip ederek nasıl değiştiğini ve sonunda nasıl dağıldığını gözlemlemeyi planlıyor.

Bilim insanları, çarpışmaya karışan uzay kayalarının en az 60 kilometre genişliğinde olduğunu düşünüyor ve bu tür çarpışmaları kameraya kaydetmenin çok nadir bir şans olduğunu belirtiyor.

Uzayda tarihi işbirliği: Çin NASA’ya ilk kez yardım elini uzattı
Uzayda tarihi işbirliği: Çin NASA’ya ilk kez yardım elini uzattı

Teknoloji

Uzayda tarihi işbirliği: Çin NASA’ya ilk kez yardım elini uzattı

NASA duyurdu! Ozon deliğinde 33 yıl sonra heyecanlandıran gelişme
NASA duyurdu! Ozon deliğinde 33 yıl sonra heyecanlandıran gelişme

Dünya

NASA duyurdu! Ozon deliğinde 33 yıl sonra heyecanlandıran gelişme

NASA’dan Mars’ta şaşırtan keşif!
NASA’dan Mars’ta şaşırtan keşif!

Teknoloji

NASA’dan Mars’ta şaşırtan keşif!

NASA, Bennu asteroitinde canlı yaşamın temel şekerlerini keşfetti
NASA, Bennu asteroitinde canlı yaşamın temel şekerlerini keşfetti

Yaşam

NASA, Bennu asteroitinde canlı yaşamın temel şekerlerini keşfetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23