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Ekonomi

Huawei'ye, uluslararası basından 7 ödül

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:55:17 -
Huawei'ye, uluslararası basından 7 ödül

İSTANBUL (AA) - Huawei MateBook X Pro, MateBook D Serisi ve MatePad Pro 5G, uluslararası basından 7 ödül kazandı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, MateBook D Serisi bilgisayarları, MateBook X Pro ve MatePad Pro 5G tableti uluslararası basından beğeni toplamaya devam ediyor.

Stuff, Expert Reviews, TechAdvisor ve Trusted Reviews, Huawei tablet ve bilgisayarları yüksek puanlar ile ödüle layık gördü.

Verilen bilgiye göre, Stuff Mobile Awards 2020 kapsamında Huawei MatePad Pro 5G, yılın ödülleri listesinde yer aldı.

Huawei MateBook D 15, Expert Reviews tarafından en iyi fiyat performans ödülünü alırken, Huawei MateBook D 14, hem TechAdvisor hem Trusted Reviews tarafından önerilen ürün ödüllerinin sahibi oldu.

Temmuz ayı içerisinde Türkiye'de tüketici ile buluşacak MateBook X Pro ise TechAdvisor, Trusted Reviews ve Newsweek tarafından ödüllendirildi.

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