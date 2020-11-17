Huawei'nin yeni nesil ürünleri Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatları

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni nesil ürünleri Gentle Monster 2 ve FreeBuds Studio'yu Türkiye'de ön siparişe açtı. Yeni ürünler, özellikleri ve fiyatları ile dikkat çekmeyi başardı. Peki yeni ürünler kullanıcılara neler sunuyor? İşte Gentle Monster 2 ve FreeBuds Studio'nun özellikleri...

Gentle Monster 2 isimli akıllı gözlük, akustik gizlilik özelliği ile dışarıya ses sızıntısını tamamen engelliyor. Yarı açık şekilde tasarlanan ultra ince hoparlörler ile stereo ses kalitesi sunan yeni nesil akıllı gözlük, müzik dinleme, çağrı yanıtlama, sesli asistan gibi dikkat çeken özelliklere de sahip.

Hi-Fi kalitesinde bir ses deneyimi vadeden Huawei FreeBuds Studio ise kullanıcılara 48 kHz'e kadar geniş frekanslı, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Yeni kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip.

İşte Gentle Monster 2 ve FreeBuds Studio'nun fiyatı

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre, Gentle Monster 2'nin satış fiyatı 4.999 TL; FreeBuds Studio'nun satış fiyatı ise 3.499 TL olarak belirlendi.