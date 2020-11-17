Huawei'nin yeni güncellemesinde 'deprem' detayı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin EMUI 11 isimli son güncellemesinde deprem uyarısı özelliği keşfedildi. Söz konusu özellik ile birlikte çevredeki depremler, kullanıcılara bildirilecek.

Böylece kullanıcılar, çevredeki depremlerden haberdar olacak ve buna göre önlemler alabilecek. Özellik aktifleştirildiğinde, gerçekleşen depremler kullanıcılara bildirilmeye başlanacak.

EMUI 11 ile keşfedilen bir diğer özellik ise video alarm sistemi. Kullanıcılar, video alarm sistemi ile birlikte polis ile sesli görüşme dışında görüntülü görüşmeler de gerçekleştirebilecek.

Her iki özelliğin de ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.