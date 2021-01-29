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Teknoloji Huawei'nin projesine katılan en genç isim oldu!
Teknoloji

Huawei'nin projesine katılan en genç isim oldu!

Lise 2. sınıf öğrencisi Özgür Özdemir, Huawei’nin dünya çapında teknoloji alanında yetenekli gençleri bir araya getirdiği "Gelecek İçin Tohumlar" projesine katılan en genç isim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 22:33:00 -
Huawei'nin projesine katılan en genç isim oldu!

Dünya çapında teknoloji alanında yetenekli gençlerin kendilerini geliştirmesini amaçlayan Huawei'nin 'Gelecek İçin Tohumlar-Seeds For the Future" programına, Türkiye'den seçilen 40 öğrenci katıldı.

Bugüne kadar 126 ülkeden, 5 bin 800 öğrencinin katıldığı programa seçilen gençler; 5G, yapay zeka ve bulut çözümleri gibi teknoloji alanlarında eğitimlerin yanı sıra; liderlik, iletişim ve kültürel anlayış gibi sosyal gelişim eğitimleri de alıyor.

Programa katılan en genç isim

16 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi Özgür Özdemir, Huawei'nin Gelecek İçin Tohumlar (Seeds For the Future) programına katılan en genç isim oldu.

Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Özdemir, “Programda ICT sınavı yapılıyor ve başarılı olanlara uluslararası geçerliliği olan bir sertifika veriliyor. Programın bana katkısı 5G, AI ve ICT teknolojisini öğrenmek oldu. Normalde üniversite öğrencilerinin seçildiği programda 16 yaşında en genç katılımcı olmamı içimdeki azme borçluyum.” ifadelerini kullandı.

Liseli yazılımcı Özgür Özdemir, Huawei nin Gelecek İçin Tohumlar projesine katılan en genç isim oldu #1

Kodlamayla 9 yaşında tanışıp 10 yaşında ilk oyununu çıkaran Özdemir’in çalışmaları, büyük şirketlerin de ilgisini çekti.

Şu anda Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10. sınıfta olan Özdemir, eğitim ve çalışmalarını aynı anda yürütüyor.

Şimdiye kadar geliştirdiği projeler hakkında da konuşan Özdemir, "Geçen yıl yaptığım oyun projesi Play With Me, 1 milyon kez indirildi. BFF Girls ise 100 bin indirmeyi geçti. Şu an Google Play’de 6 tane güncel oyunum var." dedi.

"Türkiye’yi 1 numara yapmayı hedefliyorum"

En büyük idolünün ve aynı zamanda en büyük rakibinin Elon Musk olduğunu belirten genç yazılımcı, "Yeni yaptığım projelerle uzay araştırmacılığına yöneldim. İleride uzay araştırmacılığında Türkiye’yi 1 numara yapmayı hedefliyorum.

Yaptığım İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bu yıl düzenlenen TeknoFest’e katılmayı hedefliyorum. İnanıyorum ki yaptığım İHA orada en iyi sonuç alacak. Ayrıca bu yıl 3 oyun çıkaracağım ve bunların 1 milyon indirmeyi geçeceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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