Huawei'nin Apple'a darbesi ABD'yi kızdırdı! Misilleme geldi

ABD hükümeti, Huawei Technologies Co.'nun en son akıllı telefonunda yer alan gelişmiş Çin malı çip hakkında resmi bir soruşturma başlattı.

Son iki yılda Huawei ve Çin'in çip endüstrisine karşı bir dizi kısıtlama getiren Ticaret Bakanlığı, Mate 60 Pro'da keşfedildiği iddia edilen 7 nanometrelik işlemci hakkında daha fazla bilgi almaya çalıştığını bildirdi. Çip, tıpkı Huawei gibi ABD tarafından kara listeye alınan ve Amerikan teknolojisine erişimi kısıtlanan Çin'in Semiconductor Manufacturing International Corp. tarafından üretildi.

Huawei'nin, ABD'nin Pekin'in elinden uzak tutmaya çalıştığı teknolojiyi kullanan bir cep telefonunu açıklaması, Biden yönetiminin son dönemdeki sosyal yardım çabalarını raydan çıkarma tehlikesi yaratıyor. Telefon, Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun geçtiğimiz hafta Pekin'e yaptığı bir dizi üst düzey diplomatik ziyaretin sonuncusu olan Çin gezisindeyken internet üzerinden satışa sunuldu.

Tartışma şimdi bunun, Raimondo'nun departmanı öncülüğünde ABD'nin Çin'in teknoloji sektörünü dizginlemeye yönelik çabalarının başarısızlığını temsil edip etmediği etrafında yoğunlaşıyor; Washington bunun kendisine askeri bir avantaj sağlayacağından endişe ediyor. Ayrıca, ABD'nin bunu yapmasına yönelik ana mekanizmaların (temel malzemelerin, araçların ve teknik bilginin ihracatı üzerindeki kontrollerin) sıkılaştırılmasının gerekip gerekmediğine dair sorular da gündeme geldi.

Bir Ticaret sözcüsü yaptığı açıklamada, "Sözde 7nm çipin karakteri ve bileşimi hakkında daha fazla bilgi elde etmek için çalışıyoruz. Açık olalım: ihracat kontrolleri, Çin'in sunduğu ulusal güvenlik tehditlerine karşı ABD hükümetinin araç kutusundaki araçlardan yalnızca biri. 2019'dan bu yana uygulanan kısıtlamalar Huawei'yi devirdi ve kendisini yeniden keşfetmeye zorladı; bu da ÇHC hükümetine ciddi bir maliyet getirdi." yorumu yaptı.

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