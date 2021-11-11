Huawei'den Türkiye ile ilgili yeni karar

Huawei, Türkiye’ye yönelik yatırımları çerçevesinde, bulut bilişim alanındaki küresel servislerini, ülkemiz pazarında da kullanıma açtığını duyurdu.

Güncel Gartner raporuna göre 2020 yılında, Huawei’in küresel IaaS (servis olarak altyapı) pazar payı, 2019'dan bu yana %202 oranında arttı. Bu önemli büyüme oranı, Huawei’i 2020'de küresel pazarın ilk beş şirketinden biri olarak konumlandırdı. Huawei ayrıca, bulut servis sağlayıcıları arasında en hızlı büyüyen küresel şirket olarak da bu alanda adından söz ettirdi.

Huawei Türkiye, ülkemizdeki yatırımlarına farklı alanlarda devam ediyor. Türkiye, Huawei açısından; Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki merkezi konumu, önemli bir servis ve sevkiyat merkezi oluşu, bilgi teknolojileri konusunda yetenekli genç nüfusu ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri oluşu itibarıyla, son derece önemli bir ülke.

Huawei’in Türkiye'de devreye aldığı yeni bulut bilişim hizmeti HUAWEI CLOUD, Türkiye’deki Huawei müşterileri için düşük gecikmeli ve yüksek güvenlikli genel bulut hizmetleri ile içerik dağıtım ağı (CDN) servisleri sunacak.

Li Jing: Türkiye’ye özel verimlilik odaklı bulut bilişim servisleri

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Jing, şirketin ülkemizdeki bulut servisleriyle ilgili açıklamasında; “HUAWEI CLOUD ile Türkiye'deki stratejik yatırımlarımıza devam ederken; şirketlere; istikrarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir bulut platformu sağlamak için ekosistemdeki yerel ve küresel iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz” dedi. Li Jing şöyle devam etti; “Geliştirdiğimiz yüksek performanslı bilişim ve ağ ürünleri ile dünyanın dört bir yanında yüksek hızlı internet ağları inşa ettik. Bugün de Huawei bulut bilişim sistemleriyle, Türkiye'deki müşterilerimiz için düşük gecikme süreleriyle, uygun maliyetli bulut hizmetleri sağlıyoruz.”

Li Jing ayrıca Huawei CLOUD’un en zorlu güvenlik sertifikasyon testlerini de başarıyla geçtiğini ifade ederek, “Huawei, küresel ve yerel pazarda, farklı sektörlerdeki müşterileri için, 7/24 teknik destek ve hizmet güvencesi sunuyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin desteğiyle yüksek yazılım yetenekleriyle donatılan HUAWEI CLOUD, ülkemizdeki müşterilere yönelik olarak; IaaS (servis olarak altyapı), PaaS (servis olarak platform) ve SaaS (servis olarak yazılım) gibi gelişmiş genel bulut hizmetleri sunacak” dedi.

Li Peng: Genç ve yetenekli yazılımcıların gelişimine katkıda bulunacağız

Huawei Bulut Bilişim Orta - Doğu Avrupa ve İskandinavya Bölge Başkanı Li Peng ise şunları söyledi:

“Avrupa hükümetleri yeni dijital dönüşüm stratejileri öneriyor. Huawei bu bölgede uzun yıllardır çalışıyor ve artık ekosistemin bir parçası haline geldi. Bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka, blok zinciri ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojiler aracılığıyla ve bölgede hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm stratejileriyle, şirketlere ve kamu kurumlarına yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Türkiye’deki genç ve yetenekli yazılımcıların gelişimine katkıda bulunmak üzere, profesyonel eğitim ve işe alım programlarını da hayata geçiriyoruz.”

HUAWEI CLOUD; Çin, Avrupa ve Latin Amerika'da hizmete açıldıktan sonra, 2018'den bu yana; Hong Kong, Singapur, Rusya, Tayland, Güney Afrika, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgelerde servis sunmaya başladı. HUAWEI CLOUD, 2021 sonu itibarıyla, güvenilir bulut hizmetlerini sürdürmek üzere, dünya çapında 23 coğrafi bölgede 45 erişim noktasının açılışını gerçekleştirdi.