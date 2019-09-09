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Huawei Watch GT 2'nin tanıtım tarihi belli oldu!

Huawei'in yeni yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2'nin tanıtım tarihi belli oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:57
Huawei Watch GT 2'nin tanıtım tarihi belli oldu!

Çinlilerin Apple'dan önce piyasaya sürdüğü iPhone 11 görenleri şaşırttı Huawei'in yeni yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2'nin tanıtım tarihi belli oldu. Çinli teknoloji devinin Huawei'in, Apple ve Samsung'un akıllı saatine rakip olarak çıkardığı ve büyük beğeni toplayan Watch GT 2 önceki seri de de önemli satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Şimdi de Çinli firma daha gelişmiş yeni Watch GT modelinin tanıtımına hazırlanıyor.

HUAWEİ WATCH GT 2'NİN TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU!

Geliştirdiği yeni ürünler ile dünyayı kasıp kavurmayı başaran Çinli teknoloji devi Huawei, Mate 30 ailesi ile birlikte yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2'nin  tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Sızdırılan görsellere bakıldığında yeni tasarımı ile oldukça dikkat çekmeyi başaran akıllı saat 19 Eylül tarihin tüm hayranları ile buluşacak. 

HUAWEİ WATCH GT 2 HUAWEİ'İN KİRİN A1 İŞLEMCİSİNİ TAŞIYACAK!

Weibo tarafından yapılan paylaşıma göre Watch GT 2 Kirin A1 işlemcisinden gücünü alacak. Yerleşik GPS ve optik kalp atış hızı monitörüne sahip olması beklenen akıllı saatte, 445 mAh bataryanın bulunacağı ifade edilenler arasında yerini alıyor. 

Ayrıca Classic ve Sport olmak üzere iki farklı versiyon ile tanıtılması beklenen Watch GT 2'nin, iddialı özellikler ile hayranlarının karşısına çıkacağı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:57
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