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Huawei Watch GT 2 ne zaman tanıtılacak?

Huawei'in yeni yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2'nin tanıtım tarihi belli oldu. Peki, Huawei Watch GT 2 ne zaman tanıtılacak?

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:53
Huawei Watch GT 2 ne zaman tanıtılacak?

Huawei'in yeni yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2'nin tanıtım tarihi belli oldu. Peki, Huawei Watch GT 2 ne zaman tanıtılacak?

Huawei'in yeni yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2'nin tanıtım tarihi belli oldu.

Huawei Watch GT 2 ne zaman tanıtılacak?

Basına sızdırılan fotoğraflarıyla tüm ilgiyi üzerine çeken Huawei Watch GT 2'nin tanıtım toplantısının 19 Eylül'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

Weibo tarafından yapılan paylaşıma göre Watch GT 2 Kirin A1 işlemcisinden gücünü alacak. Yerleşik GPS ve optik kalp atış hızı monitörüne sahip olması beklenen akıllı saatte, 445 mAh bataryanın bulunacağı ifade edilenler arasında yerini alıyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:53
  1. Huawei Watch GT 2 ne zaman tanıtılacak?
  2. Huawei Watch GT 2

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