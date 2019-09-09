Huawei Watch GT 2 ne zaman tanıtılacak? Huawei'in yeni yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2'nin tanıtım tarihi belli oldu. Peki, Huawei Watch GT 2 ne zaman tanıtılacak?

Huawei'in yeni yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2'nin tanıtım tarihi belli oldu. Peki, Huawei Watch GT 2 ne zaman tanıtılacak? Huawei'in yeni yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2'nin tanıtım tarihi belli oldu. Huawei Watch GT 2 ne zaman tanıtılacak? Basına sızdırılan fotoğraflarıyla tüm ilgiyi üzerine çeken Huawei Watch GT 2'nin tanıtım toplantısının 19 Eylül'de gerçekleştirileceği duyuruldu. Weibo tarafından yapılan paylaşıma göre Watch GT 2 Kirin A1 işlemcisinden gücünü alacak. Yerleşik GPS ve optik kalp atış hızı monitörüne sahip olması beklenen akıllı saatte, 445 mAh bataryanın bulunacağı ifade edilenler arasında yerini alıyor.

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