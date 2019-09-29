Huawei ve HAVELSAN’dan teknolojik iş birliği

HAVELSAN, video cloud, big data ve cloud solution alanında birlikte çalışmak üzere Huawei ile protokol imzaladı.

Ortak geliştirilecek çözümler birçok alanda, özellikle de akıllı ve güvenli şehir projelerinde kullanılabilecek.

İyi niyet sözleşmesi, Huawei’nin yıllık inovasyon etkinliği “Huawei Connect 2019” sırasında HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Alper Şeker ve Huawei Kamu Güvenliği Ekosistemi ve İş Ortaklığı Geliştirme Departmanı Direktörü Simon Zou tarafından imzalandı.

İki şirket, daha önce, 2017 yılında akıllı ve güvenli şehir konsepti için VCN entegrasyonu çözümlerinde ortak çalışmaya başlamıştı. HAVELSAN, halihazırda yapay zeka çözümlerini Huawei platformlarına entegre ederek daha güvenilir, daha düşük maliyetli ve daha ölçeklenebilir big data çözümleri sağlamayı amaçlıyor.