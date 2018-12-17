"Huawei, Türkiye'de kaynağını eğitim ve teknolojiye verdi"

İSTANBUL (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Ticaret Ataşesi Huang Songfeng, Huawei'nin, Türkiye'de önemli bir şey yaparak buradaki kaynağını eğitim ve teknolojiye verdiğini söyledi.

Huawei ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Huawei Yetkili Bilgi ve Ağ Akademisi'nin (HAINA) eğitim programı kapsamında HAINA Laboratuvar'ın açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Songfeng, Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun Kanada'da tutuklandığını, bunun ilginç bir şey olduğunu söyledi.

Songfeng, "Bu durum bize şunu gösteriyor ki bu dünyada, ne kadar iyi niyetli olursanız olun aslında tek bir standart yok. Çifte standartlı bir dünyada bulunuyoruz." diye konuştu.

Teknolojiye sahip ülkelerin çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Songfeng, devletlerin bunun inşası için eğitim ve teknolojiye ağırlık vermesi gerektiğini söyledi. Songfeng, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Huawei, Türkiye'de önemli bir şey yaparak buradaki kaynağını eğitime ve teknolojiye verdi. Bu iş birliğinin anlamı bu... Teknoloji çok önemli. Bu sadece ülkemiz için değil, insanoğlunun geleceği için de çok önemli. Dolayısıyla biz teknolojiye önem verirken sadece kendimize ve ülkemize değil, insanoğlunun geleceği için de çalışacağız. Teknoloji çift taraflı bir şeydir. Kötü yönde kullanıldığında kötülük yapar ama iyi yönde kullanırsanız insanlığa çok iyi şeyler getirirsiniz."





- "Huawei olarak bu programa desteklerimizi devam ettireceğiz"





Huawei Türkiye Ar-Ge Direktörü Wu Lianqing de Türkiye'de 5 yıldır yaşadığını ifade ederek, "Bir yabancı olarak Türkiye'nin 2023 hedeflerini çok iyi anlıyorum. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Huawei olarak birçok ülkede sistem geliştirilmesi için yardım ediyoruz ve yetenekleri hazırlıyoruz. Huawei olarak bu programa desteklerimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Türkiye ve Çin arasında uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığın olduğunu dile getiren Lianqing, "Ellerimizi sıkarak geleceğimizi inşa ediyoruz." dedi.





- "Bilgi ve iletişim teknolojileri teknik eğitimleri verilecek"





İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sertbaş ise 22 Şubat 2017'de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile Huawei firması arasında teknolojiye ilişkin iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı.

Protokol çerçevesinde Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesine katkıda bulunmak için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği bünyesinde Huawei Yetkili Bilgi ve Ağ Akademisi Laboratuvarı'nın kurulduğunu bildiren Sertbaş, burada, bilgi ve iletişim teknolojileri teknik eğitimlerinin verilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Huawei'nin bugüne kadar 150'den fazla ülkede hayata geçirdiği program, geniş kapsamlı bilişim ve iletişim eğitimleri ile öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.