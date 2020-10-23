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Aktüel Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve Kolay İK'dan dijitalleşmeye yönelik iş birliği
Aktüel

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve Kolay İK'dan dijitalleşmeye yönelik iş birliği

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin hayata geçirdiği WeFocus "Çalışan Bağlılığı Dijital Ölçümleme ve Geliştirme Platformu", insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirip tek çatı altında sunan Kolay İK üzerinden kullanıcılarla buluşuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:41:21 -
Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve Kolay İK'dan dijitalleşmeye yönelik iş birliği

İSTANBUL (AA) - Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve Kolay İK, insan kaynakları sektöründe dijitalleşmeyi hızlandıracak uygulamaları birlikte geliştirmeye başladı.

Huawei Türkiye açıklamasına göre, çalışanların izin ve eğitimlerinin yönetimi ve performans değerlendirmesi gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunan Kolay İK, Huawei Ar-Ge Merkezi’nin geliştirdiği "Çalışan Bağlılığı Dijital Ölçümleme ve Geliştirme Platformu" (WeFocus) çözümünü fonksiyonlarına ekleyerek insan kaynakları (İK) yöneticilerine, şirketlerinde çalışan bağlılığını da etkin bir şekilde ölçümleme ve iyileştirme imkanı sunuyor.

Açıklamaya göre, yapay zeka teknolojileriyle donatılan WeFocus, çalışanların iş motivasyonunu, memnuniyet düzeyini ve performansını ölçerek işverenlere çalışan bağlılığını düzenli takip etme ve zamanında aksiyon alma imkanı veriyor.

Aynı zamanda çalışanların öneri, yorum ve şikayetlerinin tamamen anonim olarak girilmesine olanak sağlayan WeFocus çalışan bağlılığı platformu, başta insan kaynakları çalışanları olmak üzere yöneticiler için de kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Bulut tabanlı insan kaynakları çözümleri sunan (kolayik.com) ve Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen WeFocus (wefocus.app), güncelleme problemleri ve kurulum süreci olmaksızın, kullanıcı dostu bir ara yüz sunuyor.

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